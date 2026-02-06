Отдал жизнь за Украину: на войне погиб молодой защитник с Тернопольщины. Фото
Защищая Украину, отдал жизнь воин с Тернопольщины Максим Прокопчук. Он принимал участие в Курской операции Сил обороны Украины.
Последний бой главный сержант Прокопчук принял 8 февраля 2025-го, почти год он считался пропавшим без вести. О потере сообщил председатель Кременецкой громады Андрей Смаглюк.
Что известно о Герое
О гибели Максима Прокопчука стало известно почти ровно через год после того, как он принял свой последний бой.
Как рассказал Смаглюк, жизнь воина оборвалась 8 февраля прошлого года под населенным пунктом Свердликово Суджанского района Курской области.
Максим Прокопчук 1994 года рождения был выходцем из села Плоское Чугаловского старостинского округа Кременецкой общины.
В рядах Вооруженных сил Украины он занимал должность командира отделения – командира машины 1 механизированного отделения 1 механизированного взвода 5 механизированной роты 2 механизированного батальона одной из воинских частей. Имел звание главного сержанта.
"О дате, времени и месте встречи погибшего защитника будет сообщено дополнительно. Выражаем соболезнования родным, близким и всем, кто знал Героя Максима! Вечная память и слава украинскому воину, который защищал Родину и каждого из нас", – написал председатель Кременецкой общины.
