Отдал жизнь за Украину: на войне погиб молодой защитник с Тернопольщины. Фото

Защищая Украину, отдал жизнь воин с Тернопольщины Максим Прокопчук. Он принимал участие в Курской операции Сил обороны Украины.

Последний бой главный сержант Прокопчук принял 8 февраля 2025-го, почти год он считался пропавшим без вести. О потере сообщил председатель Кременецкой громады Андрей Смаглюк.

Что известно о Герое

О гибели Максима Прокопчука стало известно почти ровно через год после того, как он принял свой последний бой.

Как рассказал Смаглюк, жизнь воина оборвалась 8 февраля прошлого года под населенным пунктом Свердликово Суджанского района Курской области.

Максим Прокопчук 1994 года рождения был выходцем из села Плоское Чугаловского старостинского округа Кременецкой общины.

В рядах Вооруженных сил Украины он занимал должность командира отделения – командира машины 1 механизированного отделения 1 механизированного взвода 5 механизированной роты 2 механизированного батальона одной из воинских частей. Имел звание главного сержанта.

"О дате, времени и месте встречи погибшего защитника будет сообщено дополнительно. Выражаем соболезнования родным, близким и всем, кто знал Героя Максима! Вечная память и слава украинскому воину, который защищал Родину и каждого из нас", – написал председатель Кременецкой общины.

