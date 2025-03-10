Во Львовской области мужчина отказался от боевой повестки из-за религиозных убеждений: чем все закончилось

На Львовщине мужчина отказался получить боевую повестку. Свои действия он аргументировал религиозными убеждениями.

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Об этом говорится в приговоре Стрыйского горрайонного суда Львовской области. Суд назначил уклонисту наказание в виде трех лет лишения свободы.

Согласно судебным материалам, в апреле 2024 года житель Львовщины прошел ВЛК и был признан годным к военной службе. После этого мужчине пытались вручить боевую повестку на отправку в воинскую часть, но ставить подпись в данном документе военнообязанный отказался, а на следующий день в ТЦК и СП не явился.

Свою вину во время судебного заседания уклонист не признал. Он заявил, что добровольно пришел в ТЦК и СП, чтобы обновить свои военно-учетные данные и утверждал, что является свидетелем Иеговы. В частности, предоставлял соответствующие справки и просил, чтобы ему разрешили пройти в армии невоенную службу, однако не получил ответа на обращение.

Мужчина признал, что отказался от предложения представителей ТЦК и СП работать с документами, для выполнения которых не нужно носить оружие, объяснив, что его "религиозные убеждения несовместимы с какой-либо военной службой".

Суд признал жителя Львовщины виновным и назначил наказание в виде трех лет тюрьмы. Апелляцию можно подать в течение 30 дней с момента оглашения приговора для его обжалования.

Напомним, в Украине религиозные убеждения не освобождают гражданина от мобилизации, а дают возможность прохождения альтернативной службы. Военнообязанным, которые планируют воспользоваться правом на альтернативную службу, следует иметь необходимые документы и быть готовыми к тщательной государственной проверке.

Как сообщал OBOZ.UA, в Хмельницкой области мужчина получил повестку, но уклонился от мобилизации. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Свое нежелание идти на службу военнообязанный аргументировал тем, что сам воспитывает сына, мать которого проживает отдельно.

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