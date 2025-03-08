Можно ли отказаться от мобилизации по религиозным убеждениям: объяснение

В Украине религиозные убеждения не освобождают личность от мобилизации, а лишь дают возможность прохождения альтернативной службы. Отказ от мобилизации без веских доказательств может иметь юридические последствия, в том числе и уголовную ответственность.

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Об этом в одном из СМИ рассказал юрист Дмитрий Франчук. Военнообязанным, которые планируют воспользоваться правом на альтернативную службу, следует иметь необходимые документы и быть готовыми к тщательной государственной проверке.

Согласно Закону Украины "Об альтернативной (невоенной) службе", соответствующее право имеют только представители религиозных организаций, вероучение которых не позволяет носить оружие.

В перечень таких организаций входят:

свидетели Иеговы;

адвентисты седьмого дня;

пятидесятники;

христиане веры евангельской – баптисты.

"Статья 35 Конституции Украины гарантирует право на замену военной службы альтернативной, если исполнение воинской обязанности противоречит религиозным убеждениям гражданина. Такая служба предусматривает исполнение обязанностей, не связанных с использованием оружия, например, работа в социальных учреждениях, больницах и т.д.", – отметил Франчук.

Чтобы оформить альтернативную службу нужно:

подать заявление в ТЦК и СП;

предоставить документальное подтверждение своей принадлежности к определенной религиозной общине;

дождаться решения местной комиссии по альтернативной службе.

Юрист подчеркнул, что решение о прохождении альтернативной службы принимается индивидуально с учетом конкретных обстоятельств.

"Уклонение от военной службы без законных оснований может привести к уголовной ответственности. Религиозные убеждения не освобождают человека от обязанности защищать государство", – сказал Франчук.

Он добавил, что недавние решения Верховного Суда Украины свидетельствуют, что право на свободу совести и религии не абсолютно и может быть ограничено из соображений общественной безопасности.

Также один из случаев показал, что даже при наличии религиозных убеждений суд может признать отказ от мобилизации незаконным, если лицо способно выполнять невоенные задачи в пределах военной службы, например ремонт техники или перевозки грузов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине можно аннулировать повестку, изданную военнообязанному, если он имеет документально подтвержденную бронь или основания для отсрочки от мобилизации. Чтобы отменить повестку, необходимо обратиться в военкомат и предоставить сотрудникам ТЦК документы, подтверждающие бронь или отсрочку.

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