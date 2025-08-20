Вместо 'живых' очередей в ТЦК – электронные: какое решение одобрил Кабмин

В среду, 20 августа, правительство по инициативе Министерства обороны окончательно нормировало использование сервиса электронной очереди в ТЦК и СП. Теперь она становится постоянным важным сервисом, которым могут воспользоваться военнообязанные, военнослужащие и их родные.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль. Чиновник напомнил, что электронная очередь с мая 2024 года работала в тестовом режиме.

"Таким образом реализуем наши ключевые приоритеты: человекоцентричность, цифровизация процессов, свободное взаимодействие государства и граждан, удобные услуги. Убираем "живые" очереди под Центрами комплектования, усиливаем безопасность, ускоряем и упорядочиваем процедуры приема граждан", – отметил Шмыгаль.

По словам министра обороны, также ведомство одновременно работает над переводом в "цифру" как можно больше услуг и формирует экосистему электронного ТЦК, который будет функционировать в онлайн-режиме.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров обнародовал программу стратегических инициатив, которые предусматривают, в частности, реорганизацию работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В ближайшее время правительство хочет цифровизировать процессы, связанные с мобилизацией.

Напомним, еще в 2024 году премьер-министр Денис Шмыгаль, который сейчас занимает должность министра обороны, заявил, что повестки украинцам рассылают по принципу "воюй или работай". Он отметил, что 98% повесток, сформированных через реестр "Оберег", прислали людям, которые не работают или работают неофициально.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года все работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Украине обязаны носить бодикамеры. Ими они должны осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток гражданам.

