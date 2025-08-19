Кабмин планирует запустить е-ТЦК и цифровизировать ВВК: когда заработают новые сервисы

Кабинет министров обнародовал программу стратегических инициатив, которые предусматривают, в том числе, реорганизацию работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В ближайшее время правительство хочет цифровизировать процессы, связанные с мобилизаеий.

В речь идет, в частности, о военно-врачебных комиссиях. Об этом говорится в соответствующей программе на сайте Кабмина.

Реформа ТЦК и СП

Кабинет министров заверил, что приоритеты сформированы так, чтобы помочь стране выстоять во время войны и одновременно обеспечить движение вперед. Ресурсы будут направлены на действия с большим эффектом, которые устранят барьеры для развития и откроют новые возможности.

Цифровая трансформация сил обороны подразумевает переход к сетево-центрическим возможностям. Кабмин планирует цифровизировать управление персоналом, медицинское обеспечение, и перевести в онлайн мобилизационные процессы и работу с поставщиками вооружения. В программе Кабмина отмечается, что все эти шаги обеспечат безопасность информационно-коммуникационных систем.

Планы до конца 2025 года

До 30 ноября правительство рассчитывает создать проекты отраслевых профилей безопасности для открытой, конфиденциальной и служебной информации, а также провести анализ отраслевых рисков с учетом требований НАТО.

Электронный учет военнослужащих планируют запустить в Украине к декабрю 2025 года и ввести в эксплуатацию для ограниченного количества подразделений информационно-коммуникационную систему, которая обеспечит автоматизацию учета личного состава.

Также до конца года Кабмин планирует обеспечить формирование экосистемы е-ТЦК. Программа предусматривает внедрение сервисов для военнообязанных, обеспечивающих уменьшение нагрузки на территориальные центры комплектования на 15% в разрезе количества посетителей в месяц. Кроме того, к декабрю 2025 будет запущен второй этап цифровизации военно-врачебной комиссии для военнообязанных. Медицинская информационная система будет масштабирована до уровня бригад, военнослужащие которых могут пользоваться соответствующими услугами в электронном виде.

Что предшествовало

Недавно в Украине заработал механизм автоматической постановки на воинский учет, который не требует личного посещения ТЦК. Это стало возможным после обновления правительственного постановления №932, которое позволяет интегрировать данные из реестра "Обериг" и Государственной миграционной службы.

Напомним, еще в 2024 году премьер-министр Денис Шмыгаль, который сейчас занимает должность министра оброны, заявил, что повестки украинцам рассылаются по принципу "воюй или работай". Он отметил, что 98% повесток, сформированных через реестр "Оберег", направили людям, которые не работают или работают неофициально.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года все работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Украине обязаны носить бодикамеры. Ими они должны осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток гражданам.

