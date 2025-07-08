УкраїнськаУКР
русскийРУС

Вкусный и легкий кабачковый рулет с крем-сыром и зеленью: рецепт бюджетной закуски

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
231
Рецепт закуски

Рулет из кабачка – одна из самых простых и вкусных закусок, основа для которой готовится в духовке. А для начинки можно использовать любые продукты. 

Видео дня
Что приготовить из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного закусочного рулета из кабачка, с вкусной начинкой.

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • кабачок 600-700 г
  • яйца  4 шт
  • мука 4-5 ст.л
  • сметана  3 ст.л.
  • соль 

Начинка: 

  • сливочный сыр 300 г
  • сметана 2 ст.л
  • чеснок  2-3 зуб.
  • соль, перец по вкусу
  • зелень по желанию
  • огурцы  2-3 шт
  • помидор 1-2 шт

Способ приготовления: 

1. Кабачки натрите, посолите, дайте постоять, после отожмите лишнюю жидкость.

Основа для теста

2. Добавьте яйца, сметану, муку и перемешайте. Выложила на просиликонированный пергамент. Выпекайте 25-30 минут при 180С.

Сколько выпекать корж

3. Переверните, снимите пленку и на остывшую основу нанесите смешанный сливочный сыр со сметаной, чесноком и укропом. Выложите огурцы и помидоры, заверните в рулет и отправьте в холодильник на 2-3 часа.

Готовая основа

Будет очень вкусно!

Готовый рулет

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: