Вкусный и легкий кабачковый рулет с крем-сыром и зеленью: рецепт бюджетной закуски
Рулет из кабачка – одна из самых простых и вкусных закусок, основа для которой готовится в духовке. А для начинки можно использовать любые продукты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного закусочного рулета из кабачка, с вкусной начинкой.
Ингредиенты:
- кабачок 600-700 г
- яйца 4 шт
- мука 4-5 ст.л
- сметана 3 ст.л.
- соль
Начинка:
- сливочный сыр 300 г
- сметана 2 ст.л
- чеснок 2-3 зуб.
- соль, перец по вкусу
- зелень по желанию
- огурцы 2-3 шт
- помидор 1-2 шт
Способ приготовления:
1. Кабачки натрите, посолите, дайте постоять, после отожмите лишнюю жидкость.
2. Добавьте яйца, сметану, муку и перемешайте. Выложила на просиликонированный пергамент. Выпекайте 25-30 минут при 180С.
3. Переверните, снимите пленку и на остывшую основу нанесите смешанный сливочный сыр со сметаной, чесноком и укропом. Выложите огурцы и помидоры, заверните в рулет и отправьте в холодильник на 2-3 часа.
Будет очень вкусно!
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