Вкусный и легкий кабачковый рулет с крем-сыром и зеленью: рецепт бюджетной закуски

Рулет из кабачка – одна из самых простых и вкусных закусок, основа для которой готовится в духовке. А для начинки можно использовать любые продукты.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного закусочного рулета из кабачка, с вкусной начинкой.

Ингредиенты:

кабачок 600-700 г

яйца 4 шт

мука 4-5 ст.л

сметана 3 ст.л.

соль

Начинка:

сливочный сыр 300 г

сметана 2 ст.л

чеснок 2-3 зуб.

соль, перец по вкусу

зелень по желанию

огурцы 2-3 шт

помидор 1-2 шт

Способ приготовления:

1. Кабачки натрите, посолите, дайте постоять, после отожмите лишнюю жидкость.

2. Добавьте яйца, сметану, муку и перемешайте. Выложила на просиликонированный пергамент. Выпекайте 25-30 минут при 180С.

3. Переверните, снимите пленку и на остывшую основу нанесите смешанный сливочный сыр со сметаной, чесноком и укропом. Выложите огурцы и помидоры, заверните в рулет и отправьте в холодильник на 2-3 часа.

Будет очень вкусно!

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