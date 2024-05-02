"ВишИванка" или "вишивАнка": как правильно говорить по-украински
В мае украинцы празднуют неофициальный, но такой любимый праздник – День вышиванки. Готовясь к нему, проверьте, знаете ли вы, как по правилам украинского языка нужно произносить это слово.
Если прислушаться к живому народному языку, то можно заметить, что существительное, обозначающее вышитую сорочку, используют с двумя ударениями: вишИванка и вишивАнка. Разобраться, как правильно, взялся помочь языковед, педагог и популяризатор украинского языка Александр Авраменко.
Как рассказал эксперт, словари представляют два варианта ударения в этом слове. То есть, как бы вы ни сказали – вишИванка или вишивАнка – ошибки не совершите.
Это не единственное слово в украинском языке, которое имеет двойной ударение. К таким можно отнести:
- веснЯний і веснянИй;
- тАкож і такОж;
- мАбуть і мабУть.
А вот общекорневые с существительным "вишиванка" часто имеют фиксированное ударение. Например, прилагательное "вишиваний", согласно словарю, имеет упор на второй слог – вишИваний.
Однако в "Пісні про рушник" Андрея Малышко мы встречаем другой вариант ударения: "Рушник вишивАний на щастя на долю дала". Это действительно так, но такое ударение не является нормативным. Здесь имеет место так называемое авторское ударение. Оно допускается в поэзии для сохранения поэтического ритма. Но во всех остальных случаях произносить слово таким образом не рекомендуется.
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