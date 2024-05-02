'ВишИванка' или 'вишивАнка': как правильно говорить по-украински

В мае украинцы празднуют неофициальный, но такой любимый праздник – День вышиванки. Готовясь к нему, проверьте, знаете ли вы, как по правилам украинского языка нужно произносить это слово.

Если прислушаться к живому народному языку, то можно заметить, что существительное, обозначающее вышитую сорочку, используют с двумя ударениями: вишИванка и вишивАнка. Разобраться, как правильно, взялся помочь языковед, педагог и популяризатор украинского языка Александр Авраменко.

Как рассказал эксперт, словари представляют два варианта ударения в этом слове. То есть, как бы вы ни сказали – вишИванка или вишивАнка – ошибки не совершите.

Это не единственное слово в украинском языке, которое имеет двойной ударение. К таким можно отнести:

веснЯний і веснянИй;

тАкож і такОж;

мАбуть і мабУть.

А вот общекорневые с существительным "вишиванка" часто имеют фиксированное ударение. Например, прилагательное "вишиваний", согласно словарю, имеет упор на второй слог – вишИваний.

Однако в "Пісні про рушник" Андрея Малышко мы встречаем другой вариант ударения: "Рушник вишивАний на щастя на долю дала". Это действительно так, но такое ударение не является нормативным. Здесь имеет место так называемое авторское ударение. Оно допускается в поэзии для сохранения поэтического ритма. Но во всех остальных случаях произносить слово таким образом не рекомендуется.

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