'Хороший' і 'гарний': как правильно употреблять эти слова, чтобы не краснеть

Важно заботиться о чистоте родного языка и избавляться от кальки. Однако некоторые слова считают суржиком ошибочно. Например, есть версия, что прилагательное "хороший" – это русизм, и вместо него следует употреблять "гарний".

Известный учитель и языковед Александр Авраменко подчеркнул, что такая теория ошибочна. Специалист обратил внимание на то, что прилагательные "хороший" и "гарний" имеют одинаковые значения, но употреблять их следует в разных контекстах.

"Гарною" может быть живое и неодушевленное существо – как человек, так и предмет.

Прилагательное "гарний" имеет много значений. Им можно описать как приятную внешность, – гарне обличчя", "гарні очі", так и положительные качества или свойства чего-то.

К примеру:

"Це гарна книжка, прочитай", – Іван простягнув Марійці роман Віктора Гюго.

На її гарному обличчі відбивалося сяйво першого весняного сонця.

Славко мав гарний характер і завжди допомагав нужденним.

"Який гарний котик!" – сплеснула руками Даринка, і кіт зрозумів, що пора тікати.

Слово "хороший" имеет такие же значения. "Хорошим" может быть и человек с лица, и книга.

"І ніякий це не "русизм" чи "росіянізм" – як кому хочеться", – подчеркнул Авременко.

Он посоветовал вспомнить украинские народные песни, где часто встречается это слово.

К примеру:

Зеленеє жито, зелене;

Хорошії гості у мене…

Однако "гарний" желательно употреблять в значении "красивый, изысканный", а "хороший" – в значении "добрый, добротный, заслуживающий одобрения".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что не все слова, похожие на русские, являются калькой. Некоторые из них остались в наследство от праславянского языка.

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