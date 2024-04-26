"Хороший" і "гарний": как правильно употреблять эти слова, чтобы не краснеть
Важно заботиться о чистоте родного языка и избавляться от кальки. Однако некоторые слова считают суржиком ошибочно. Например, есть версия, что прилагательное "хороший" – это русизм, и вместо него следует употреблять "гарний".
Известный учитель и языковед Александр Авраменко подчеркнул, что такая теория ошибочна. Специалист обратил внимание на то, что прилагательные "хороший" и "гарний" имеют одинаковые значения, но употреблять их следует в разных контекстах.
"Гарною" может быть живое и неодушевленное существо – как человек, так и предмет.
Прилагательное "гарний" имеет много значений. Им можно описать как приятную внешность, – гарне обличчя", "гарні очі", так и положительные качества или свойства чего-то.
К примеру:
"Це гарна книжка, прочитай", – Іван простягнув Марійці роман Віктора Гюго.
На її гарному обличчі відбивалося сяйво першого весняного сонця.
Славко мав гарний характер і завжди допомагав нужденним.
"Який гарний котик!" – сплеснула руками Даринка, і кіт зрозумів, що пора тікати.
Слово "хороший" имеет такие же значения. "Хорошим" может быть и человек с лица, и книга.
"І ніякий це не "русизм" чи "росіянізм" – як кому хочеться", – подчеркнул Авременко.
Он посоветовал вспомнить украинские народные песни, где часто встречается это слово.
К примеру:
Зеленеє жито, зелене;
Хорошії гості у мене…
Однако "гарний" желательно употреблять в значении "красивый, изысканный", а "хороший" – в значении "добрый, добротный, заслуживающий одобрения".
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что не все слова, похожие на русские, являются калькой. Некоторые из них остались в наследство от праславянского языка.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.