Как отмечает Financial Times, Украина отбрасывает какие бы то ни было промежуточные варианты членства или так называемое "символическое" приближение к ЕС.

Вона наполягає на повноправному вступі без поетапних схем, які пропонують окремі країни, зокрема Франція та Німеччина.

Їхній варіант передбачає поступове розширення доступу України до європейських програм і механізмів у разі виконання реформ, але повне членство, за оцінками дипломатів, у такому разі може зайняти ЩОНАЙМЕНШЕ ДЕСЯТЬ РОКІВ.

У ЄС підкреслюють, що реформаційний процес в Україні останнім часом сповільнився. Йдеться про проблеми у сфері антикорупційної політики та верховенства права, а також про затримки з ухваленням законодавства, необхідного для розширення доступу до внутрішнього ринку ЄС.

В той же час, пише FT, Зеленський наполягає саме на встановленні 2027 року як орієнтовної дати вступу України до ЄС, хоча у більшості краін ЄС таку мету вважають нереалістичною.

Висловлю в цьому зв’язку власне відчуття:

швидкий мир за сприяння Трампа на не вельми максималістських умовах, але з достатньо міцними гарантіями з боку Сполучених Штатів і Великої Британії,

зокрема - з урахуванням можливої участі українських військових в різноманітних американських СВО,

й відповідна військово-політична переорієнтація РФ з набридлих і вже небезпечних операцій проти реального й потужного союзника Сполучених Штатів, яким має стати Україна,

на певні цілі на кшталт - умовно - Нарви та/або Сувальського коридору тощо

мали б зараз прискорити саме років на 10 повноцінну євроінтеграцію України.