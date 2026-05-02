Блог | Об ускорении вступления Украины в ЕС на фоне материала в FT
Как отмечает Financial Times, Украина отбрасывает какие бы то ни было промежуточные варианты членства или так называемое "символическое" приближение к ЕС.
Вона наполягає на повноправному вступі без поетапних схем, які пропонують окремі країни, зокрема Франція та Німеччина.
Їхній варіант передбачає поступове розширення доступу України до європейських програм і механізмів у разі виконання реформ, але повне членство, за оцінками дипломатів, у такому разі може зайняти ЩОНАЙМЕНШЕ ДЕСЯТЬ РОКІВ.
У ЄС підкреслюють, що реформаційний процес в Україні останнім часом сповільнився. Йдеться про проблеми у сфері антикорупційної політики та верховенства права, а також про затримки з ухваленням законодавства, необхідного для розширення доступу до внутрішнього ринку ЄС.
В той же час, пише FT, Зеленський наполягає саме на встановленні 2027 року як орієнтовної дати вступу України до ЄС, хоча у більшості краін ЄС таку мету вважають нереалістичною.
Висловлю в цьому зв’язку власне відчуття:
швидкий мир за сприяння Трампа на не вельми максималістських умовах, але з достатньо міцними гарантіями з боку Сполучених Штатів і Великої Британії,
зокрема - з урахуванням можливої участі українських військових в різноманітних американських СВО,
й відповідна військово-політична переорієнтація РФ з набридлих і вже небезпечних операцій проти реального й потужного союзника Сполучених Штатів, яким має стати Україна,
на певні цілі на кшталт - умовно - Нарви та/або Сувальського коридору тощо
мали б зараз прискорити саме років на 10 повноцінну євроінтеграцію України.