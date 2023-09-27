Ветро, но тепло и без осадков: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 28 сентября.

В Украине продолжается метеорологическое лето. В четверг, 28 сентября, будет стоять сухая и по-летнему теплая погода, хотя кое-где и будет ветрено.

Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, в этот день ожидается небольшая облачность.

28 сентября в Украине осадков не будет Лишь на западе страны и в Житомирской области ночью и утром местами туман.

Легкий северо-восточный ветер (на западе – юго-восточный), который будет двигаться со скоростью 5-10 м/с, не напомнит об осени. И только днем в Приазовье местами его порывы могут достигнуть 15-20 м/с.

Видео дня

Воздух днем прогреется до +23...+28 градусов. Ночью будет прохладно, столбики термометров опустятся до +9...+14, а на юге будут достигать +13...+18.

Холоднее всего в этот день будет в Карпатах – днем температура воздуха будет колебаться в пределах +17...+22, а ночью похолодает до +6...+11 градусов.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области 28 сентября будет облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-8 м/с.

В Киеве ночью столбики термометров покажут +10...+12, а днем +24...+26 градусов.

В области ночью температура будет +10...+12, днем поднимется до +23...+28.

Синоптики также предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в регионе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ожидается аномально теплый октябрь. Средняя температура воздуха предполагается на 1-1,5 градуса выше нормы.

По данным климатологов, прошедшее лето было жарким, но не рекордным. Метеорологическая осень еще не началась, а бабье лето ожидается в октябре.

Ранее в сети показали, какой была осень в Киеве в первый год независимости Украины. В 1991 году в магазинах появились фотоальбомы со снимками осенней столицы.

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