Лето в Украине было жарким, но не рекордным: синоптики рассказали, чего ждать от осени

По данным климатологов, нынешнее лето в Украине было жарким, но не рекордным. Метеорологическая осень еще не началась, а "бабье лето" ожидается в октябре.

Об этом сообщили климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Нынешнее лето климатологи назвали лишь шестым самым жарким в столице с начала регулярных метеорологических наблюдений в 1881 году, а рекордным для Киева и Украины в целом стало лето 2010 года.

Август в Украине оказался самым жарким месяцем в этом году, хотя на Земле таким обычно считают июль.

Поскольку метеорологическое лето в этом году продолжается в сентябре, оно закончится при понижении среднесуточной температуры до +15 градусов. Обычно после продолжительного похолодания наступает "бабье лето". Это наблюдается почти каждый год.

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На основании статистики с 2001 по 2022 год климатологи предполагают, что с вероятностью 59% следующая зима будет теплее климатической нормы.

Стоит отметить, что погода в Украине в пятницу, 22 сентября, будет меняющейся, но теплой – столбики термометров будут показывать днем от +22 до +27 градусов. В большинстве регионов дожди не прогнозируют.

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