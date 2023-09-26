Надвигается аномально теплый октябрь: синоптики сказали, какой погоды ждать в Украине

Средняя температура воздуха в октябре в Украине предполагается на уровне +7... +13 градусов тепла, что на 1-1,5 градуса выше нормы. Месячное количество осадков ожидается 31-67 мм, в Карпатах местами 77-101 мм, что в пределах нормы.

Об этом 26 сентября сообщили в Укргидрометцентре. Там отметили, что средняя месячная температура октября в нашей стране составляет +6... +13 градусов, в Карпатах +4... +5.

Такие данные основаны на анализе многолетнего режима погоды в октябре.

Согласно этим данным, абсолютный максимум температуры второго месяца осени составляет +26... +34 градуса, в Крыму до +35, в горных районах местами +20... +21.

Абсолютный минимум температуры – 4...16 градусов мороза, в северных, центральных, восточных областях и Карпатах местами -17... -23, на юге Крыма 0... -3.

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Среднее месячное количество осадков составляет 29-54 мм, местами в Карпатах и горах Крыма 64-84 мм, в большинстве районов Закарпатья 86-108 мм, на высокогорье Карпат до 129 мм.

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