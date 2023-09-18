В сети показали, какова была осень в Киеве в первый год Независимости Украины. Фото

В августе 1991 года в продавший в магазины столицы поступил фотоальбом со снимками осеннего Киева. Благодаря работе фоторгафов можно увидеть, каким был город в первые месяцы Независимости Украины.

Снимки были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Фотографии были напечатаны издательством "Мистецтво".

"Фотографии из фотоальбома "Киев в красках осени". 1991 год",– говорится в сообщении.

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На опубликованных снимках можно увидеть центр столицы, в том числе нынешнюю Европейскую площадь, Певческое поле и другие популярные среди туристов и киевлян локации.

Напомним, в Днепровском районе Киева, в одном из дворов, возвышается обычный, на первый взгляд, холм. Однако старожилы рассказывают, что когда-то здесь было древнее кладбище, и после его уничтожения этот квартал получил название "На гробах", а рядом происходит много ДТП.

В Киеве есть микрорайон, более известный среди местных жителей как Немецкий квартал. Свое название эта локация, как и дома, получили благодаря пленным немцам, которые строили эти здания после Второй мировой войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1852 году Киев посетил знаменитый британский мастер Роджер Фентон. Именно он сделал первые уникальные фотографии нашей столицы, снимки которой сохранились до наших дней.

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