Ветер западный, местами осадки: синоптики уточнили прогноз погоды на вторник, 8 октября

Во вторник, 8 октября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в части регионов ожидаются дожди.

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Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра. В частности, дожди охватят большинство районов Левобережья, а днем осадки возможны на Сумщине и Харьковщине. В других регионах осадки не прогнозируются.

В западных областях ночью и утром возможны туманы. Ветер преимущественно западный, на западе южный, со скоростью 7-12 м/с. На северо-востоке Украины порывы могут достигать 15-20 м/с.

Температура ночью на западе составит 3-8 градусов тепла, на остальной территории – 6-11, а на побережье морей – до 13.

Днем воздух прогреется до 16-21 градуса тепла, а на севере, северо-востоке и в Карпатах - до 12-17.

Для Киевской области прогноз погоды обещает облачную погоду с прояснениями и без осадков. Ветер западный, скорость 7-12 м/с. Температура по области ночью составит 6-11 градусов тепла, днем – 12-17. В Киеве ночью будет 8-10, а днем – 15-17.

Напомним, ночью 1 и 2 октября в Закарпатье и Прикарпатье на поверхности почвы наблюдались заморозки в диапазоне от 0 до -3°C. Снижение температуры ощутили Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

В западные регионы Украины после теплого сентября внезапно пришла зимняя погода. Снег выпал во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко рассказала, что октябрь этого года ожидается несколько теплее нормы. Волны похолодания вероятны в середине первой и начале третьей декады месяца.

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