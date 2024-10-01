В Украине в двух регионах ожидаются заморозки: синоптики дали прогноз

В Украине синоптики прогнозируют заморозки. Ночью на Закарпатье и Прикарпатье на поверхности почвы возможны заморозки в диапазоне от 0 до -3°C.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба Украинского гидрометцентра. В частности, заморозки могут повлиять на следующие области: Закарпатскую, Львовскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Ночью 2 октября в Закарпатье и Прикарпатье на поверхности почвы заморозки 0-3°. I уровень опасности, желтый", – говорится в сообщении.

В среду, 2 октября, погода в Украине ожидается без осадков.

Ветер будет северо-западный, а на Левобережье – восточный с умеренной скоростью 5-10 м/с. Однако в восточных областях, а также в Запорожской и Одесской возможны порывы ветра.

Что касается температурного режима, то в западных регионах днем температура воздуха достигнет +16°C, тогда как в других частях страны она будет колебаться в пределах +23...+24°C, а на востоке ожидается до +25°C.

Напомним, 30 сентября в Украинских Карпатах выпал первый снег, что стало настоящей неожиданностью местных жителей и туристов. В сети уже появились видео и фотографии заснеженных гор.

Ранее сообщалось, что утром 30 сентября юго-восточная часть Украины начала накрывать пылевую бурю. В ряде областей значительно ухудшилось качество воздуха, поэтому местные жители жалуются на проблемы с дыханием и ограниченную видимость на дорогах.

Как сообщал OBOZ.UA, начальник отдела агрометеорологии УкрГМЦ Татьяна Адаменко прогнозирует сухую осень 2024 года в нашей стране. Это связано с антициклоном. Больше всего осадков ожидается на западе Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Н ведитесь на фейки!