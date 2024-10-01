'Погода может меняться несколько раз в день': синоптикиня рассказала, каких 'сюрпризов' ждать украинцам в октябре

Нынешний октябрь ожидается несколько теплее нормы. Волны похолодания вероятны в середине первой и начале третьей декады месяца.

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В конце октября в Украину придут дожди. Такой прогноз сделала руководитель отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко, пишет ТСН.

По ее словам, в этом году средняя температура воздуха в октябре будет на 1-1,5 градуса выше средних показателей. На севере страны ожидается средняя температура +6…+7 градусов, в центре и на востоке – до +8…+9, в Карпатах – до +5, на юге Крыма – до +14.

Волны ощутимого холода наиболее вероятны в середине первой и начале третьей декады месяца.

Что касается дождей, то месячное количество осадков в западных и северных областях прогнозируется близким к норме – 42-52 мм, в Карпатах и на Закарпатье – 70-120 мм, на остальной территории – меньше нормы, 20-32 мм. Преимущественно дожди будут идти в конце месяца, а дальше, говорит Адаменко, недолго ждать и первого снега.

"Погода в октябре обычно контрастна и может меняться несколько раз в день. На подавляющей части территории происходит устойчивый переход среднесуточных температур через +5 градусов в сторону понижения, вплоть до перехода через 0 градусов, наступает время предзимья. Только в южных областях и на Закарпатье этот переход происходит в первой половине ноября. Все чаще в последние годы в октябре преобладает теплая погода, как, например, в 2015 году, когда первая половина октября была почти по-летнему теплой – температура воздуха достигала +25 градусов. А в октябре 1999 года в южных областях наблюдалась температура +29... +34", – отметила синоптик.

Впрочем, были и холодные годы, когда в октябре во многих регионах абсолютный минимум достигал 16 градусов мороза, а в Карпатах – минус 23. В западных областях было 18 градусов мороза, на южном побережье Крыма – минус 3 градуса.

В то же время погодные сайты прогнозируют: октябрь, вероятно, кажется прохладным и дождливым на западе и частично на севере Украины, на остальной территории нашего государства месяц будет достаточно теплым.

Погода в октябре на западе Украины

В Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областях в первые дни октября, скорее всего, будут дожди. Далее возможно потепление до +18…+20 градусов днем и до +10…+12 градусов ночью, оно продержится 4-5 дней. После этого до конца месяца дневная температура будет удерживаться на уровне +12...+15, ночная – от +8 до +10.

Небо будет преимущественно облачным, а дожди – небольшими, но постоянными.

В период с 14 по 17 октября небо прояснится, на запад придет короткое "бабье лето" с дневной температурой до +11...+13 градусов. Закончится месяц понижением температуры до +7-9 градусов днем и до +4-6 ночью, а также умеренными дождями.

Погода в октябре на севере Украины

В отличие от Волыни и Ривненщины, где конец сентября оказался прохладным и дождливым, на Житомирщине .Черниговщине, Киевщине и Сумщине погода была относительно теплой. Так будет и в первой декаде октября, с дневной температурой до +24...+25 градусов, ночной – до +7...+9 и небольшими осадками (кроме Сумщины, где будет сухо).

В Волынской и Ривненской областях в начале октября также будет тепло, но только 2-4 октября, и тогда столбики термометров не будут подниматься выше +20 градусов днем.

Похолодание на север страны придет после 17 октября, дневная температура через две недели постепенно снизится с +14-15 градусов до +9-10, периодически будет дождь, хотя сильных осадков синоптики не прогнозируют. Прохладное "бабье лето" придет 15-17 сентября, оно минует Житомирскую и Сумскую области.

Погода в октябре в центре Украины

Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская и Днепропетровска смогут радоваться метеорологическому лету в октябре в течение 5-6 дней, но и дальше относительно тепло будет до 15-го числа (на Днепропетровщине – до 20 октября).

Осень же прежде всего придет в Винницкую и Черкасскую области. Начиная с 5 октября, дневная температура с +21...+23 градусов снизится до +15...+17, ночная – с +10...+12 до +6...+8.

В Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях и днем, и ночью будет на +2...+4 градуса теплее, и тепло продержится на 3-5 дней дольше, хотя на Днепропетровщине +15...+16 градусов могут держаться вплоть до начала третьей декады.

"Бабье лето" ожидается в период с 14 по 19 октября.

С осадками в центре Украины будет очень трудно. Исключением станет только Виннитчина, где "сухой" ожидается только одна неделя, 14 по 21 октября. Все остальное время в регионе будет понемногу идти дождь.

В Черкасской же осадки вероятны в течение 5-6 дней в начале октября и 2 дня ближе к концу месяца. В Полтавской и Кировоградской областях ситуация ситуация примерно такая же. А в Днепропетровщине дождей не будет почти совсем.

Погода в октябре на востоке Украины

Метеорологическое лето может задержаться в Харьковской, Донецкой и Луганской областях на первую неделю месяца. В течение 5-6 дней дневная температура прогнозируется на уровне +24-26 градусов, ночная – от +11 до +13 градусов. Далее будет постепенно холодать, однако еще примерно неделю (в Луганской области – до двух недель) днем воздух будет прогреваться до +14...+15 градусов.

В Луганской области "бабье лето" ожидается с 14 по 22 октября, в остальных областях востока оно закончится на 3-4 дня раньше.

На востоке страны октябрь будет достаточно сухим: за месяц дожди выпадут всего 3-4 раза.

Погода в октябре на юге Украины

Одесщину уже в начале октября накроет пришедший с моря циклон и принесет сильные дожди. С +25 столбики термометров опустятся до +18...+20 градусов, а всю неделю с неба будет лить (особенно сильные осадки прогнозируются 6 октября).

Дальше дожди прекратятся, однако тепла ждать жителям области уже не стоит: достаточно долго будет держаться температура +15...+18 градусов, а после 25 октября она снизится до +13-14 градусов днем и до +8-9 ночью. К концу октября снова начнутся небольшие дожди.

Не будет радовать погода и жителей Крыма: первые два дня месяца прогнозируются сильные ливни, температура снизится до +19-20 днем. Далее осадки прекратятся, столбики термометров где-то на неделю поднимутся до +23-25 градусов, дальше еще неделю днем температура будет держаться на уровне +18...+19, еще неделю – до +16...+17, к концу месяца – не выше +15. Иногда будет дождь, но мало.

В Николаевской, Херсонской и Запорожской областях в течение первых пяти дней октября будет достаточно тепло, до +23...+25 градусов, далее, на 6 день, под влиянием циклона пройдут дожди и похолодает до +13...+15, но потом еще примерно на неделю потеплеет на 3-5 градусов.

Вторая половина октября порадует жителей этих трех регионов достаточно комфортной погодой: днем до +16 градусов с постепенным понижением ближе к ноябрю до +12-13. Ночью – не ниже +8 градусов. Дожди вернутся к концу месяца.

"Бабье лето" будет и на юге, продлится оно с 14 по 19 октября.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, сколько будет продолжаться пылевая буря в Украине. Синоптики объяснили, опасно ли это явление и какие области оказались в зоне риска.