'Такое чувство, что уже 1 декабря': Прикарпатье продолжает присыпать снегом. Фото и видео

В западные регионы Украины после относительно теплого сентября внезапно пришла зимняя погода. Снег выпал во Львовской и Ивано-Франковской области.

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В некоторых населенных пунктам образовался значительный снежный покров. Об этом пишут иванофранковские Telegram-каналы.

Местные жители рассказали, в селе Яблоница Ивано-Франковской области вечером 30 сентября пустился сильный снегопад. Стоит отметить, что поселок расположен на высоте 875 метров над уровнем моря.

По состоянию на утро 1 октября в Яблонице образовался существенный снежный покров. Синоптики прогнозируют температуру в пределах +2…+4 градусов, поэтому в ближайшие часы снег растает.

Во Львовской области снег выпал на горной вершине Тростян. Здесь в ближайшие сутки ожидается облачная погода, а температура воздуха будет колебаться от +2 до +4 градусов.

Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщил в Facebook, что по состоянию на 8:00 утра 1 октября на горе Поп Иван температура опустилась до 1 градуса мороза. На горной вершине образовался снежный покров.

Напомним, 30 сентября в Украинских Карпатах выпал первый снег, что стало настоящей неожиданностью для местных жителей и туристов. В сети уже появились видео и фотографии заснеженных гор.

Ранее сообщалось, что утром 30 сентября юго-восточную часть Украины начала накрывать пылевая буря. В ряде областей существенно ухудшилось качество воздуха, поэтому местные жители жалуются на проблемы с дыханием и ограниченную видимость на дорогах.

Как сообщал OBOZ.UA, начальник отдела агрометеорологии УкрГМЦ Татьяна Адаменко прогнозирует относительно сухую осень в 2024 году в нашей стране. Это связано с антициклоном. Больше всего осадков ожидается на западе Украины.

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