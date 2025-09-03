Вернулся из Германии, чтобы стать в защиту Украины: погиб командир штурмовой роты Артем Свиридов. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб военнослужащий Артем Свиридов. Командир штурмовой роты свой последний бой принял 28 августа.

Видео дня

Мужчина вернулся из Германии в 2022 году, чтобы встать на защиту родной страны. Об этом в Facebook сообщил Станислав Грещишин.

Что известно

Артем Свиридов служил в звании капитана на должности командира 2-й штурмовой роты 1-го батальона 210-го Отдельного штурмового полка. Боец погиб 28 августа во время выполнения боевого задания в российско-украинской войне.

"Артем вернулся в Украину в феврале 2022, чтобы защитить людей, которых любил и страну верным сыном которой был до последнего дыхания. Он возвращается в родной Киев на щите", – говорится в сообщении.

Близкие и друзья погибшего воина отмечают, что Артем был очень честный, светлый и порядочный человек.

Артём Свиридов родился в Киеве в 1992 году. В Германии мужчина работал медбратом в анестезиологическом отделении интенсивной терапии, а потом вернулся в Украину в феврале 2022 года, чтобы вступить в ряды ВСУ и защищать украинцев от российских войск.

Параллельно со службой Артем 2 года обучался в Киево-Могилянской академии. Он часто включался в пары или рабочие встречи онлайн с мест дислокации.

Напомним, в боях против российской оккупационной армии погиб военнослужащий из Волынской области Иван Наумук. Жизнь защитника оборвалась на Харьковщине во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Купянск.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях против российской оккупационной армии погиб военнослужащий из Запорожской области Вячеслав Ляшко. Жизнь защитника оборвалась на 55-м году. Свой последний бой военный принял в Харьковской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!