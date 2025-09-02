Ушел на фронт добровольцем: в боях за Украину погиб защитник из Запорожской области. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб военнослужащий из Запорожской области Вячеслав Ляшко. Жизнь защитника оборвалась на 55 году.

Видео дня

Свой последний бой военный принял в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Стрыйского городского совета.

Что известно

Вячеслав Ляшко родился 10 мая 1970 года в Мелитополе Запорожской области. Мужчина проживал в родном городе до полномасштабного вторжения.

После начала войны он добровольцем отправился защищать Украину. Его семья с тех пор проживает в Стрые Львовской области.

Защитник погиб во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Боровая в Харьковской области. Вячеслав служил солдатом гранатометного взвода 2 механизированного батальона.

Напомним, в боях против российской оккупационной армии погиб военнослужащий из Волынской области Иван Наумук. Жизнь защитника оборвалась на Харьковщине во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Купянск.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб пластун и воин – командир отделения Андрей Свистильник (позывной "Узвар") родом из Черкасс. Мужчина, который работал в ИТ, мобилизовался в ВСУ в первый год полномасштабной войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!