'Война безжалостная': во время выполнения боевого задания в Харьковской области погиб защитник из Волыни. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб военнослужащий из Волынской области Иван Наумук. Жизнь защитника оборвалась на Харьковщине во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Купянск.

Видео дня

Без отца остались трое сыновей. Об этом сообщили в Дубовской территориальной громаде Волынской области.

Мужчина с первых дней войны защищал страну

Старший солдат Иван Наумук 1978 года рождения служил на должности заместителя командира боевой машины – наводчика-оператора первого механизированного батальона.

В результате вражеского обстрела во время выполнения боевого задания по защите независимости Украины в районе населенного пункта Купянск-Узловой Харьковской области мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью. Живым коридором кортеж с телом Героя жители громады встретили 30 августа.

"С первых дней полномасштабной войны Иван Наумук мужественно защищал Украину от врага, защищал своих сыновей, свою семью, свою родную землю, защищал до последнего вздоха всех нас. К сожалению, война безжалостна", – отметили в Дубовской громаде.

Также в территориальной громаде сообщили, что у погибшего военнослужащего остались жена Елена, трое сыновей – Андрей, Вадим, Тарас и мама Вера Павловна.

Напомним, во время выполнения боевого задания на Донецком направлении погиб военный из Фастова Киевской области Олег Туник. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 8 июля 2024 года, однако долгое время он считался пропавшим без вести.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Черкассах 26 августа состоялось прощание с защитником Украины Вадимом Слюсаренко. Боец служил оператором ударных беспилотных авиационных комплексов и погиб от вражеского FPV-дрона.

