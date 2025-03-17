Верховный суд установил, освобождают ли от прохождения военной службы нарушения ТЦК во время мобилизации

Если ТЦК и СП совершил нарушения, мобилизуя военнообязанного, это не может быть причиной его увольнения со службы. Процедура призыва во время мобилизации необратима, а ее признание как противоправной не влечет за собой восстановление предыдущего статуса мобилизованного.

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Такое решение принял Кассационный административный суд в составе Верховного суда. Пресс-служба последнего поделилась деталями в понедельник, 17 марта.

Суд рассмотрел иск военнослужащего против одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Мобилизованный выиграл первые два заседания – суда первой инстанции и суда апелляционной инстанции. Он просил защитить свои права, которые были нарушены несоблюдением порядка оформления его на службу, ведь он не проходил медицинское осмотр.

Суд первой инстанции признал, что действия ТЦК являются нарушением, и обязал воинскую часть уволить истца. По мнению судов обеих инстанций, это было бы надлежащим восстановлением нарушенных прав этого лица.

Однако Верховный суд принял другое решение. "Восстановление нарушенного права должно происходить в пределах спорных правоотношений с участием их участников. В то же время обязательство воинской части уволить лицо с воинской службы выходит за пределы правоотношений между районным территориальным центром комплектования и социальной поддержки и истцом о порядке его призыва на военную службу во время мобилизации...

Избранный же истцом способ защиты нарушенного права, который в дальнейшем применили суды обеих инстанций по результатам рассмотрения дела, – увольнение с военной службы – является неэффективным, потому что не решает правомерности акта, принимаемого по результатам проведенной процедуры призыва истца на военную службу. Такой способ защиты нарушенного права будет вмешиваться в другие правоотношения, которые урегулированы другими правовыми нормами, которые не исследовались судами предыдущих инстанций, и будет создавать ситуацию невыполнимости судебного решения", – заявили представители ВС.

Судьи пришли к выводу, что избранный истцом способ защиты не соответствует сути нарушенного права, и удовлетворение этого требования не приведет к возобновлению такого права, поэтому выводы обеих предыдущих инстанций ошибочны.

"Сам факт непрохождения медицинского осмотра во время призыва не является свидетельством непригодности истца к военной службе и не является основанием для увольнения с военной службы в соответствии со ст. 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", – говорится в сообщении.

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Как писал OBOZ.UA, ранее жителя города Самбор во Львовской области приговорили к заключению за то, что он проигнорировал боевую повестку от ТЦК. Мужчина заявил, что не может служить из-за проблем с глазами и перелома шейки бедра.

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