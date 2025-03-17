На Львовщине мужчина отказался от боевой повестки и поплатился: какое решение принял суд

Жителя города Самбор во Львовской области приговорили к заключению за то, что он проигнорировал "боевую" повестку от ТЦК. Мужчина заявил, что не может идти служить из-за проблем с глазами и перелома шейки бедра.

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По закону за уклонение от мобилизации ему грозит три года лишения свободы, но он еще может обжаловать приговор, подав апелляцию. Об этом говорится в решении Самборского горрайонного суда, опубликованном в ЕРДР.

Согласно материалам дела, во время судебного заседания обвиняемый частично признал свою вину. Он объяснил, что впервые работники Самборского ТЦК привезли его в апреле 2024 года для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Затем ему дали направление на дополнительное обследование к окулисту и травматологу, однако он их так и не прошел.

3 июня 2024 года военнообязанного жителя Самбора второй раз доставили в ТЦК: он снова прошел ВВК и был признан пригодным для прохождения военной службы. В тот же день ему указали время, дату и место прибытия для отправки в воинскую часть, но он отказался мобилизоваться.

Мужчина сам поставил подпись под заключением о пригодности и одновременно отказался от "боевой" повестки, объясняя это проблемой с глазами и переломом шейки бедра. Работники ТЦК вызвали правоохранителей и те составили соответствующий акт об отказе.

Уже в сентябре 2024-го мужчина прошел областную военно-врачебную комиссию, где, по его словам, предоставил снимки и выписку о переломах шейки бедра в 2023 году, однако его сочли пригодным. Обжаловать действия главы ВВК военнообязанный не стал. В то же время гражданину разъяснили, какая ответственность ему грозит за неполучение "боевой" повестки.

Самборский горрайонный суд пришел к выводу, что виновность мужчины в совершении уголовного правонарушения была полностью доказана собранными в ходе досудебного следствия доказательствами.

При избрании меры пресечения суд учел, что житель Самбора ранее не был судим, а на этот раз совершил нетяжкое преступление. Однако обстоятельств, смягчивших или отягчающих ему наказание, не было установлено. Поэтому по результатам рассмотрения дела суд назначил военнообязанному наказание в виде трех лет лишения свободы (приговор еще не может быть обжалован, если будет обращение в апелляционный суд).

Как сообщал OBOZ.UA, тремя годами лишения свободы за уклонение от мобилизации суд наказал уроженца села Великоселки на Львовщине. Мужчина отказался от получения "боевой" повестки, объясняя, что не может служить из-за ухода за больными родственниками.

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