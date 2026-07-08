В Ужгороде мужчина выпал из окна третьего этажа здания ТЦК: что известно

В Ужгороде 8 июля военнообязанный мужчина выпрыгнул с третьего этажа городского районного Территориального центра комплектования. Человек получил тяжелые травмы, в настоящее время он госпитализирован.

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Об этом сообщил депутат Ужгородского городского совета Виталий Глагола. В полиции местным медиа подтвердили факт падения человека с третьего этажа, однако официальных заявлений пока не сделали ни правоохранители, ни ТЦК.

Что говорит депутат

По информации Виталия Глаголы, это произошло около 13:30. Мужчина находился на сборном пункте ТЦК уже после мобилизации.

Он якобы выпрыгнул из окна третьего этажа здания сразу после того, как прошел распределение, в результате которого был направлен на службу в одно из подразделений Нацгвардии на территории Закарпатской области.

После падения мобилизованного госпитализировала бригада скорой медицинской помощи. "Он выжил, однако получил тяжелые травмы, в частности серьезные повреждения таза", – утверждает депутат, ссылаясь на собственные источники.

Что говорят официальные лица

Пресс-секретарь Закарпатской полиции Анна Дан подтвердила представителям СМИ лишь факт поступления сообщения от прохожего об инциденте.

"Из окна третьего этажа выпал мужчина. На место выехала следственно-оперативная группа, она работает на месте происшествия", – отметила она.

В Закарпатском центре экстренной медицинской помощи добавили, что пострадавшего доставили в одно из медицинских учреждений Ужгорода.

"Его доставили в приемное отделение с политравмой в результате падения с третьего этажа. Сейчас врачи борются за его жизнь", – отметили медики.

Другие случаи в ТЦК

В Николаевском и Одесском ТЦК уже начались комплексные проверки. Они вызваны жалобами на факты "изъятия телефонов и унижения людей", рассказал заместитель министра обороны Украины Василий Шкураков во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде. Также он добавил, что в Уманском ТЦК на фоне таких проверок уже произошли кадровые изменения.

Как сообщал OBOZ.UA, мобилизация хоккеистов "Кременчуга" Эдуарда Захарченко и Егора Безуглого не была связана с какими-либо рейдами ТЦК на ледовой арене "Айсберг".ХК "Кременчуг" подтвердил, что вратарь и нападающий были мобилизованы в ряды Вооруженных сил Украины. При этом в клубе подчеркнули, что сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки не приезжали на арену "Айсберг" и не проводили там никаких рейдов.

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