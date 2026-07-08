"ТЦК не проводил никаких рейдов". Появилась официальная информация о мобилизации знаменитых украинских хоккеистов

Мобилизация хоккеистов "Кременчука" Эдуарда Захарченко и Егора Безуглого не была связана с какими-либо рейдами ТЦК на ледовой арене "Айсберг". Клуб выступил с официальным заявлением после появления соответствующих сообщений в СМИ и социальных сетях.

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ХК "Кременчук" подтвердил, что вратарь Эдуард Захарченко и нападающий Егор Безуглый были мобилизованы в ряды Вооружённых сил Украины. При этом в клубе подчеркнули, что сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки не приезжали на арену "Айсберг" и не проводили там никаких рейдов.

В заявлении отмечается, что информация о подобных действиях на территории арены не соответствует действительности. Руководство клуба также сообщило, что поддерживает связь с хоккеистами и помогает им во время прохождения службы.

Захарченко является одним из самых титулованных украинских хоккеистов современности и основным вратарём сборной Украины. В составе национальной команды он дважды выигрывал чемпионат мира в дивизионе IB в 2016 и 2024 годах, а также неоднократно признавался лучшим голкипером международных турниров. На клубном уровне вратарь становился чемпионом Украины, обладателем Кубка Украины и четырежды получал награду лучшему вратарю национального чемпионата.

Безуглый известен по выступлениям за ряд ведущих украинских клубов и считается одним из самых опытных игроков "Кременчука". В сезоне-2024/25 форвард стал чемпионом Украины, а годом позже завоевал "серебро" национального первенства. В 2023 году он был признан лучшим хоккеистом месяца в Украине по итогам совместного голосования Федерации хоккея Украины и Favbet League.

Оба игрока были мобилизованы в начале июля. По информации клуба, сейчас они проходят службу в составе Вооружённых сил Украины.

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