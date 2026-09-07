В Украину вернется жара до +33: синоптик предупредил о "сюрпризах"

В течение следующей недели в Украине ожидается потепление – температура воздуха будет на несколько градусов выше климатической нормы. Также возможны кратковременные дожди с грозами.

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Самые высокие температурные показатели будут фиксироваться в юго-восточных регионах страны и Крыму. Таким прогнозом погоды на следующую неделю поделился синоптик Игорь Кибальчич.

Погода в Украине 7–13 сентября

На следующей неделе в Украине продолжится метеорологическое лето. Так, в период с 7 по 13 сентября по всей Украине наступит потепление.

По словам синоптика Игоря Кибальчича, в понедельник, 7 сентября, на всей территории Украины ожидается погода без осадков, лишь ночью на крайнем востоке пройдет кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный, 9–14 м/с, на левобережье порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит +9…+14 °С, днем+19…+24 °С, на крайнем юге местами до +26 °С.

Что касается вторника, 8 сентября, то синоптик отметил, что погодные условия в Украине будет определять антициклон, поэтому на всей территории ожидается малооблачная и сухая погода, без осадков. Ветер будет переменного направления, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 °С, в северных и восточных областях местами +5…+7 °С; днем +21…+26 °С.

В среду, 9 сентября, осадков по всей Украине не ожидается, ночью и утром местами возможен слабый туман.

"Ветер ночью переменного направления, днем южный и юго-западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +9…+14 °С, на юге местами до +16 °С; днём воздух прогреется до +24...+29 °С, в западных областях местами +30...+33 °С", – отметил Кибальчич.

Также осадков не будет на большей части территории Украины и в четверг, 10 сентября. В этот день ожидается теплая и сухая погода, без осадков. Лишь днем в западных областях местами пройдут кратковременные грозовые дожди, возможны шквалы и мелкий град. Ветер юго-западный, 7–12 м/с, в западных и местами северных областях утром и днем порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит +13…+18 °С; днем потеплеет до +28…+33 °С.

Так же тепло будет и в пятницу, 11 сентября. В этот день небольшие кратковременные дожди возможны в северных областях Украины. На остальной территории осадков не ожидается. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит +12…+18 °С, днем в северных и западных регионах +21…+26 °С, на остальной территории страны +26…+31 °С.

В субботу, 12 сентября, возможны дожди в западной части Украины, местами возможен туман.

"Небольшие дожди под влиянием малоподвижного атмосферного фронта пройдут в западных и центральных областях. На остальной территории Украины существенных осадков не прогнозируется. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с", – сообщил синоптик.

По его словам, температура воздуха в этот день в ночное время составит +13…+18 °С; в дневные часы в восточных, южных и Днепропетровской областях +28…+33 °С, в других регионах страны +20…+25 °С.

В воскресенье, 13 сентября, в Украине существенных осадков не ожидается, лишь ночью на севере Левобережья пройдет кратковременный дождь. Ветер северный / северо-восточный, 5–10 м/с.

Температура воздуха в этот день ночью составит +12…+17 °С, в южной половине местами до +20 °С; днем +22…+27 °С, в Одесской области и Крыму местами до +30 °С.

Ранее OBOZ.UA публиковал прогноз погоды по Киевской области на 7 сентября. Так, синоптики прогнозируют в этот деньпеременную облачность, без осадков. Температура воздуха в регионе достигнет +22 °С.

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