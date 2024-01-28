В Украину снова вернутся морозы: синоптики дали прогноз до конца января. Карта

Снег и морозы в январе еще будут. По прогнозам синоптиков, ожидаются небольшие снегопады в Украине уже 29 января, после чего установится теплая погода без осадков.

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Об этом свидетельствуют последние обновления "Укргидрометцентра". Также сообщают о метеорологических угрозах в Карпатах и близлежащих регионах.

С понедельника на территорию Украины начнет влиять поле высокого давления. "Антициклон будет очень мощным. Он охватит всю восточную и центральную Европу, поэтому соответственно Украина будет в его эпицентре", - отмечает синоптик Наталья Птуха.

В воскресенье, 28 января, в Украине ожидается пасмурная погода со снегом. Температура ночью - 3...-5 градусов, днем -1...-5 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В понедельник, 29 января, переменная облачность, осадки. Температура ночью -6...-8 градусов, днем -1...-3 градуса. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Во вторник, 30 января, в Украине облачно с прояснениями. Без осадков. Температура ночью -3...-5 градусов, днем 0...+2 градуса. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

В среду, 31 января, в Украине ожидается переменная облачность. Температура ночью -3...-5 градусов, днем 0...+2 градуса. Ветер западный, 3-8 м/с.

Погода в Киеве 29 января облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 29 января – 6-8° мороза, а днем 1-3° мороза.

С 30 по 31 января в Киеве будет без осадков. Температура ночью – 3-5° мороза, днем 0-2° тепла.

В Карпатах ожидают снеголавинную опасность третьего уровня сегодня, 28 января, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей. 29 января прогнозируется умеренная снеголавинная опасность второго уровня на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

Вообще осень 2023 года в Украине заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали 5 температурных рекордов только в столице.

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