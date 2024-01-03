В Киеве в течение 2023 зафиксировали почти 50 температурных рекордов: климатологи подвели итоги прошлого года

В Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12

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Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Холоднее всего в столице было 8 февраля – минус 10,3°С.

"Климатологи ЦГО подвели погодные итоги 2023 года в столице. По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднегодовая температура 2023 года в столице составила +10,8°С, что на 1,8°С выше климатической нормы. За время проведения наблюдений он стал вторым в рейтинге самых теплых после 2020 года за счет рекордно теплого второго полугодия (13,3°С), отклонение средней температуры которого от климатической нормы составило 2,3°С", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили климатологи, 11 месяцев года имели превышение среднемесячными температурами климатической нормы, кроме апреля, который оказался холоднее обычного. Особенно "отличились" январь, август и сентябрь, имевшие наибольшие отклонения – 2,9°С, 3,4°С, 3,9°С соответственно.

Холоднее всего было 8 февраля – минус 10,3°С, жарче всего – 29 августа, когда температура в тени достигла +35,9°С. Всего в 2023 году в Киеве было зафиксировано 47 температурных рекордов, причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

Осадков выпало 673 мм, что соответствует 109% климатической нормы. Однако по времени они распределились крайне неравномерно – по две месячные нормы в июле и апреле и всего 1,5% от средних многолетних показателей в мае.

Как сообщал OBOZ.UA, осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

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