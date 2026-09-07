В Украину пришло бабье лето: синоптик рассказала о волне тепла

В Украине в ближайшие дни установится теплая, солнечная и преимущественно сухая погода. Температура воздуха местами поднимется до +30 градусов, а осадков не ожидается.

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Синоптик Наталья Диденко отметила, что сейчас страна может наслаждаться так называемым молодым бабиным летом. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

8 сентября в Украине будет солнечно

По словам Диденко, с понедельника по четверг включительно погоду в Украине будет определять антициклон.

"Антициклон – это область высокого атмосферного давления, которая обычно сопровождается прекрасной погодой", – пояснила синоптик.

Во вторник, 8 сентября, в Украине ожидается сухая воздушная масса, много солнца и комфортная температура. В большинстве областей воздух прогреется до +22...+25 градусов, а на западе страны температура поднимется до +28.

9 и 10 сентября температура поднимется до +30

В среду и четверг, 9 и 10 сентября, в Украине сохранится теплая погода, напоминающая лето.

Температура воздуха будет колебаться в пределах +25...+30 градусов. Дождей не ожидается, однако утром могут появляться первые туманы. В дневные часы будет много солнца.

В Киеве 8 сентября прогнозируют сухую и солнечную погоду. Температура воздуха составит +22...+23 градуса, а 9 и 10 сентября в столице станет еще на несколько градусов теплее.

В Украину пришло молодое бабье лето

Синоптик отметила, что нынешнюю погоду можно назвать молодой бабьей осенью.

"По некоторым признакам, сейчас в Украине царит молодое бабье лето, часто оно наступает с 28 августа по 11 сентября", – рассказала Диденко.

По её словам, украинцы привыкли к классической бабьей осенью, которая обычно наступает в октябре. В то же время тёплый период может наступить и раньше.

"Мы привыкли к классической бабьей осенью, которая наступает в октябре, но и сейчас можем наслаждаться молодой бабьей осенью с прекрасной погодой, как в период цветения чернобрывцев", – отметила синоптик.

Как сообщал OBOZ.UA, на следующей неделе в Украине ожидается потепление – температура воздуха будет выше климатической нормы на несколько градусов. Также возможны кратковременные дожди с грозами.

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