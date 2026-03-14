В Украине запустили систему временного бронирования: кто может воспользоваться

В Украине появилась новая услуга для предприятий оборонно-промышленного комплекса и компаний, которые являются критически важными для ВСУ. Она позволяет бронировать работников даже в случае нарушений в их воинском учете.

Подать заявление можно онлайн на портале Дія. Об этом говорится на сайте Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Ключевая особенность механизма заключается в возможности получить отсрочку от мобилизации на срок до 45 календарных дней. За это время работник может упорядочить свои учетные данные в ТЦК. В то же время предприятие сохраняет необходимый кадровый ресурс и может непрерывно выполнять оборонные заказы.

"Запуск этой услуги в Дії позволяет упростить процедуру бронирования и обеспечить стабильную работу критически важных производств", – объяснил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратив.

Для кого доступна услуга

Новая услуга доступна только ограниченному кругу компаний: предприятиям из Единого перечня ОПК и организациям, имеющим статус критически важных для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины.

Подать заявку может руководитель, уполномоченный подписант или официально назначенное лицо компании.

Как оформить бронирование онлайн

Процедура полностью цифровизирована и осуществляется через портал Дія: сначала нужно авторизоваться с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи), затем перейти в раздел "Бронирование работников" и при подаче заявки выбрать категорию "Работники с нарушением воинского учета".

После внесения данных сотрудников и подписания заявления статус рассмотрения запроса отображается в личном кабинете сразу после обработки.

Напомним, граждане могут оформить отсрочку от мобилизации даже после отмены бронирования. Студенты и работники критически важных предприятий могут подать заявку на отсрочку через электронные сервисы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине приняли решение о 100% бронировании работников энергетических и коммунальных предприятий, которые ликвидируют последствия российских ударов и чрезвычайных ситуаций. Отмечается, что это должно ускорить восстановление света и тепла в регионах и лишить местные власти возможности объяснять задержки нехваткой кадров.

