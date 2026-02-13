Можно ли оформить отсрочку от мобилизации сразу после отмены брони: объяснение

Граждане могут оформить отсрочку от мобилизации даже после отмены бронирования. Студенты и работники критически важных предприятий могут подать заявку на отсрочку через электронные сервисы.

Об этом рассказал адвокат Юрий Айвазян. Объяснение специалист обнародовал на портале Юристы.UA.

По словам Айвазяна, момент подачи заявки на отсрочку для студентов не является принципиальным. Ее можно оформить через электронное приложение Резерв+, поэтому обращаться в комиссии или ЦПАУ не нужно. Главным условием является наличие актуальной информации об обучении в Единой государственной электронной базе.

Даже если бронирование отменено из-за смены работы или других обстоятельств, студент или работник критически важного предприятия может иметь право на защиту от мобилизации, если имеет другие основания. Военнообязанный может подать заявку на отсрочку в любой момент после аннулирования брони, соблюдая установленный порядок.

Напомним, Верховная Рада поддержала законопроект № 13574, который предусматривает отсрочку на год для мужчин, отслуживших контракт "18 до 25 лет". Соответствующее решение поддержали 243 парламентария.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине назвали категории граждан, которых не могут мобилизовать в феврале 2026 года. Закон о мобилизационной подготовке предусматривает ряд социальных, возрастных и медицинских оснований для отсрочки или полного освобождения от службы.

