В Украине заблокировали YouTube-каналы Латыниной и Балашова, против которых введены санкции СНБО

В понедельник, 28 июля, Youtube заблокировал на территории Украины несколько видеоканалов. Они обвиняются в том, что распространяли созвучные российской пропаганде нарративы.

Видео дня

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации. В частности, был заблокирован канал российской журналистки Юлии Латыниной и два канала бывшего народного депутата Украины Геннадия Балашова, который в начале полномасштабного вторжения выехал из Украины. Против которого возбуждено уголовное производство.

Детали

Российская журналистка и писательница Юлия Латынина, которую называют "оппозиционеркой", высказывала антиукраинские взгляды, в частности утверждая, что Украина образовалась искусственно, украинский язык "не так культурно развит, как язык русский", а украинцы и русские являются "братскими народами".

Что предшествовало

20 июля 2025 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против Юлии Латыниной и Геннадия Балашова.

В отношении бывшего депутата Геннадия Балашова в Украине также завели дело. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. При этом он сам отвергал все обвинения.

Как писал OBOZ.UA, в конце июня Зеленский ввел новые санкции против лиц, которые ведут бизнес на временно оккупированных территориях, сотрудничают с оккупантами и платят налоги российским властям. В список внесены, в частности, Дмитрук, Шумилов и другие лица.

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