Зеленский объявил санкции против коллаборантов и бизнесов на ВОТ: кто попал в список

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против физических и юридических лиц, которые ведут бизнес на временно оккупированных территориях, сотрудничают с оккупантами и платят налоги российским властям. Будут блокироваться бизнесы, налоговые схемы и активы всех, кто поддерживает агрессию и предает государство. В список внесены, в частности, Дмитрук, Шумилов и другие лица.

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Об этом говорится в решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 22 июня 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Ограничения введены против тех физических и юридических лиц, которые ведут бизнес на временно оккупированных территориях Украины, поддерживают российское присутствие и оправдывают агрессию.

Это первый этап большой санкционной кампании, которая, по словам главы государства, будет только расширяться. "Это физические и юридические лица, которые ведут бизнес на временно оккупированной территории Украины, в частности в Крыму, а также помогают оправдывать агрессию, считают нормой зарабатывать деньги в оккупации, платят налоги оккупанту", – подчеркнул президент.

Среди тех, кто попал в санкционный список – Дмитрук, Шумилов, Менчаков, Онищенко и другие лица, которые, согласно данным СБУ, активно сотрудничают с оккупационной администрацией и ведут хозяйственную деятельность, нарушая государственный суверенитет Украины. Согласно тексту указа, СБУ вместе с Кабинетом Министров, Национальным банком и другими органами должна обеспечить реализацию санкций и контролировать их эффективность.

Параллельно Министерство иностранных дел сообщит об этих мерах международным партнерам – ЕС, США и другим странам с целью синхронизации ограничений на глобальном уровне. "Имеем информацию от специальных служб – будем реагировать принципиально. Вскоре будут следующие санкционные решения", – подчеркнул Зеленский, заявив, что вся система будет направлена на выявление и блокирование схем, которые работают в пользу оккупанта.

Санкции охватывают экономические и юридические ограничения, которые фактически изолируют нарушителей от финансовых, налоговых и международных операций, заблокируют их активы и бизнес-интересы как в Украине, так и за ее пределами. "Справедливость должна брать верх во всех юрисдикциях и реально ограничивать всех, кто выбрал Россию и войну", – добавил Зеленский. Он акцентировал, что это вопрос не только политический или экономический, а принципиальный – он касается национальной безопасности и моральной ответственности за выбор стороны в условиях войны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Австралия ввела санкции против "теневого флота" России, который страна-агрессор использует, чтобы продолжать продажу нефти в обход международных ограничений. В "черный список" попали 60 нефтяных танкеров.

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