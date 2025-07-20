Украина ввела санкции против еще пятерых пропагандистов: Зеленский подписал указ

В воскресенье, 20 июля, глава государства Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российских пропагандистов и граждан Украины. Среди них Юлия Латынина, Наталья Королевская, Геннадий Балашов, Татьяна Аксененко и Андрей Серебрянский.

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Об этом говорится на сайте президента. Указ вступает в силу дня опубликования.

Санкции введены через участие в информационных кампаниях, подрывавших обороноспособность Украины, распространение антиукраинских нарративов и содействие легитимизации вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации.

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