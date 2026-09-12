Польша решила депортировать украинца за нарушение: кого отправят обратно в Украину

В Польше приняли решениедепортировать 31-летнего украинца, который без прав сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину вернут в Украину. При этом Польша имеет право депортировать тех украинцев, которых считает опасными.

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Об этом сообщает издание inpoland. Так, полиция в Миличе задержала украинца, который, несмотря на аннулированные у него водительские права, сел за руль своего автомобиля Renault Clio в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские провели расследование и передали задержанного Пограничной службе. Последние должны способствовать тому, чтобы задержанный за неоднократное нарушение польского законодательства украинец как можно скорее вернулся на Родину.

В воскресенье, 6 сентября, полиция в Кроснице получила сообщение от очевидцев о том, что по улицам города движется автомобиль, за рулем которого находится водитель, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. В 3:00 утра полицейские остановили указанный автомобиль и выяснили, что им управляет 31-летний украинец, проживающий в Милчинском районе.

Водитель был пьян и, как выяснили полицейские, не имел водительских прав. Документы были аннулированы по указанию руководителя района. Полицейские задержали украинца и доставили его в следственный изолятор, а автомобиль отвезли на охраняемую стоянку.

Когда 31-летний украинец протрезвел, правоохранители предъявили ему обвинения в двух правонарушениях и доставили его в Миличский суд. Дальнейшее расследование по делу будет проводить Пограничная служба, которая уже получила ходатайство о вынесении решения о немедленной депортации задержанного, поскольку он представляет угрозу правопорядку и безопасности в Польше.

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