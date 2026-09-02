Сетки, скрытые резервуары и планы по увольнению кассиров: как АЗС в Украине меняют режим работы из-за обстрелов

Российские атаки за последние полгода повредили или разрушили около 300 украинских АЗС, а региональные сети называют нынешний период самым сложным за всё время войны и перестраивают станции с учётом новых рисков. Бизнес углубляет резервуары, устанавливает антидроновые сетки и защитные конструкции, использует резервное питание и стремится к максимальной автоматизации, но, несмотря на потери, топливные сети не планируют покидать прифронтовые регионы.

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Об этом говорится в материале Forbes. Совладелец запорожской сети ZOG Олег Серовский называет нынешний период самым сложным за всё время войны. По его словам, самыми большими потерями для компании стали не разрушенные резервуары или здания, а гибель и травмирование людей.

Россияне повредили сотни АЗС

Проблема носит общеукраинский характер, хотя больше всего от ударов страдают именно прифронтовые области. За последние два года наибольшее количество атак на АЗС зафиксировали в Днепропетровской области — 55 случаев. В Харьковской области зафиксировали 40 атак, в Сумской – 38, Херсонской – 30, а в Донецкой и Запорожской – по 28.

Последствия для бизнеса могут быть очень серьёзными. АЗС — это не просто здание с несколькими топливораздаточными колонками. На станции есть резервуары, инженерные системы, электрооборудование, навесы, помещения для персонала и другая инфраструктура. Поэтому даже один удар может привести к многомиллионным убыткам.

Одна из крупнейших украинских сетей WOG ранее оценивала восстановление одной поврежденной АЗС в 50–70 млн грн. Для небольшого регионального оператора даже частичное разрушение станции может стать серьезным финансовым ударом.

Сколько известных АЗС повреждено

Запорожская сеть ZOG уже несколько лет работает в условиях постоянной опасности. Из семи АЗС компании на подконтрольной Украине территории одна подверглась прямому попаданию ударного беспилотника весной 2026 года. В результате атаки был уничтожен навес и повреждено здание станции.

Еще одна заправка оказалась настолько близко к линии соприкосновения, что ее пришлось закрыть . При этом шесть АЗС ZOG остаются на оккупированной территории. По словам Серовского, совокупные потери компании из-за атак уже исчисляются десятками миллионов гривен. В 2025 году выручка ZOG составила 271 млн грн, а прибыль — 12,3 млн грн, по данным YouControl.

Еще сложнее ситуация у харьковской сети OVIS. С марта 2026 года российские атаки повредили 10 из 28 АЗС компании. Особенно сильно пострадала сеть в направлении Богодухова. По словам директора OVIS Екатерины Слижук, из четырёх заправок в этом направлении осталась лишь одна.

Некоторые объекты настолько сильно повреждены, что их восстановление фактически означает новое строительство. В то же время OVIS пока не планирует вкладываться в строительство новых АЗС как минимум до конца года из-за рисков для безопасности.

От российских атак страдают не только операторы, работающие непосредственно у линии фронта. Сеть EURO 5, имеющая около 50 станций в Запорожской, Киевской, Николаевской, Одесской и Кировоградской областях, сообщила о 10 ударах по своим АЗС с марта 2026 года.

Общие убытки компания оценивает примерно в 1 млн долларов. Теперь средства на потенциальную защиту и восстановление станций приходится закладывать в бюджет заранее.

Бизнес начал строить АЗС по правилам войны

Одно из главных изменений — изменение самого подхода к проектированию станций. В мирных условиях бизнес думал прежде всего об удобстве клиента, скорости обслуживания, дизайне, количестве колонок и других коммерческих характеристиках.

Теперь на первое место выходит безопасность. В ZOG говорят о создании максимально защищенных и автоматизированных АЗС. Среди мер, которые используют или планируют использовать региональные операторы:

заглубление топливных резервуаров;

резервное электропитание;

защитные конструкции;

отказ от крупных надземных сооружений;

автоматизация отпуска топлива;

антидроновые сетки;

габионы и другие фортификационные элементы;

обустройство укрытий;

обучение персонала оказанию домедицинской помощи.

Харьковская сеть OVIS уже использует дополнительные средства физической защиты. На станциях устанавливают защитные конструкции, габионы и антидроновые сетки.

Их задача — снизить риск прямого поражения объектов беспилотниками и минимизировать последствия возможных атак. В то же время ни одно из таких средств не может гарантировать полную защиту от ракетных или дронных ударов.

Во время тревоги АЗС могут полностью приостанавливать работу

Еще одно изменение касается непосредственно работы персонала. В сети EURO 5 во время воздушной тревоги в районе расположения конкретной АЗС обслуживание клиентов приостанавливается, а сотрудники укрываются.

Компания также проводит для сотрудников обучение по тактической медицине. Основной акцент делается на навыках оказания домедицинской помощи и остановке кровотечения. Отдельное направление адаптации — максимальная автоматизация.

В ZOG считают, что в идеале АЗС в опасных регионах должны работать с минимальным присутствием людей или вообще без персонала. Технологически это уже возможно, ведь клиент может сам оплатить топливо, получить фискальный чек и заправить автомобиль без участия кассира.

Но здесь возникает проблема законодательства. По словам представителей бизнеса, действующие правила продажи топлива предусматривают использование кассового оборудования и участие кассира, из-за чего полностью автоматизированная модель пока ограничена регуляторными требованиями.

В то же время часть топливного бизнеса не планирует переезжать в западные регионы, где риск ударов значительно ниже. Для локальных сетей это не просто экономическое решение: АЗС остаются важной частью критической инфраструктуры городов и поселков.

Топливо необходимо гражданскому транспорту, скорой помощи, спасателям, коммунальной технике, волонтерам и бизнесу. Поэтому полное прекращение работы сети в прифронтовом регионе может создать дополнительные проблемы для местного населения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине раскрыли незаконную продажу топлива — в частности, бензина и дизельного топлива. Продажу организовывали в Одесской области — через так называемые передвижные АЗС. На данный момент по делу состоялось судебное заседание — организатор получил штраф с конфискацией товара.

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