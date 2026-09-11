Россия взялась за украинские АЗС: эксперт объяснил, зачем оккупанты бьют по заправкам

Россия все чаще атакует украинские автозаправочные станции, но вряд ли сможет критически повлиять на обеспечение страны топливом. В Украине работает очень разветвленная сеть АЗС – всего около 5 тысяч. Поэтому удары по гражданским заправкам имеют прежде всего террористический характер и призваны запугать население.

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Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула в эфире "Киев24" после серии российских ударов по заправкам в столице. По словам эксперта, российские войска могут наносить удары по отдельным АЗС, однако даже уничтожение значительного количества таких объектов само по себе не разрушит всю систему поставок топлива.

"Если для России не осталось других важных объектов, кроме АЗС, то это и плохо, и хорошо. То есть они вообще не понимают, что делают... Это запугивание именно гражданских, во-первых. А во-вторых, сеть АЗС в Украине очень широкая. Намного шире, чем в Европе, например, или в той же России. Поэтому количество АЗС, которые они теоретически могут уничтожить, не может быть критичным для Украины", – отметил Притула.

По мнению Притулы, главный эффект таких атак заключается не столько в физическом сокращении запасов доступного топлива, сколько в психологическом давлении. Россия стремится показать гражданским, что целями ударов могут стать даже обычные объекты повседневной жизни.

Могут ли удары по АЗС вызвать дефицит топлива

Обстрел отдельных заправок сам по себе не означает неизбежного дефицита бензина или дизельного топлива по всей Украине. Для такого сценария пришлось бы серьезно ударить по всей цепочке поставок топлива.

Украинский топливный рынок объединяет большое количество АЗС и различных операторов. По оценке аналитика "Нафторынка" Александра Сиренко, в Украине насчитывается около 5,1 тыс. АЗС. Поэтому после потери части станций другие объекты продолжают работать.

В то же время атаки могут привести к локальным проблемам. Поврежденная заправка может временно прекратить продажу топлива. Если несколько ударов придется на объекты в одном районе, соседние станции получат большую нагрузку, а возле них могут возникнуть очереди.

Однако для топливного рынка в целом большее значение имеют объекты, через которые топливо попадает в Украину, места его хранения и транспортная инфраструктура. Поэтому оценивать риск дефицита по одному лишь количеству поврежденных заправок некорректно.

Как сообщал OBOZ.UA, также АЗС в Украине меняют работу из-за обстрелов. Бизнес углубляет резервуары, устанавливает антидроновые сетки и защитные конструкции, использует резервное питание и стремится к максимальной автоматизации, но, несмотря на потери, топливные сети не планируют оставлять даже прифронтовые регионы.

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