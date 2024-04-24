В Украине прошли цветные дожди: в ГСЧС сказали, несут ли они опасность

В Украину добралась пыль из Сахары, которую накануне наблюдали в Греции. В среду, 24 апреля, во многих регионах Украины прошли "цветные" дожди с пыльными частицами из самой большой пустыни мира.

Необычное атмосферное явление прокомментировали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Чрезвычайники отметили, что так называемый грязный дождь не представляет угрозы для людей.

По данным Укргидрометцентра, дожди выпали над южными и центральными районами Украины. Сейчас они двигаются на север.

В Киеве пыль из Сахары смешалась с осадками, поэтому дождевые капли имели желтоватый оттенок. Это было хорошо заметно на автомобилях, попавших под сегодняшний дождь в столице – большинство автомобилей покрылось слоем желтой сахарной пыли.

"Длительные осадки вымывают пыль из атмосферы, в результате чего метеостанции фиксируют цветной (желтых оттенков) дождь, который не несет никакой угрозы. 25-26 апреля пыль будет оставаться в атмосфере над Украиной", – предупредили чрезвычайники.

В ГСЧС ожидают, что уже 27 апреля воздушные потоки изменятся, а воздух очистится после дождей.

Украинцам также посоветовали одеваться потеплее и не забывать дома зонтики.

Как сообщал OBOZ.UA:

24 апреля в Украине из-за пыли и песка, принесенного циклоном из Сахары, выпал "желтый" дождь. Грязный ливень оставил следы на поверхностях, а небо помутнело и приобрело характерный оранжевый оттенок.

Пыль из пустыни Сахара добралась до Киева и "покрасила" дождь, который прошел в столице в среду, 24 апреля. В результате автомобили и одежда жителей Киева были покрыты пятнами желтого цвета.

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