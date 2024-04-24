В Киеве дождь с пылью из пустыни Сахара "раскрасил" машины. Фото

До Киева в среду, 24 апреля, добралась пыль из пустыни Сахара. В результате этого автомобили и одежда жителей столицы были покрыты пятнами желтого цвета.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Подобное явление в случае осадков можно будет наблюдать до 26 апреля включительно.

Так, до столицы добралась пыль из пустыни, которую накануне наблюдали в Греции. Поэтому автомобили и одежда жителей столицы были покрыты пятнами желтого цвета.

Как отметили в Укргидрометцентре, в Киеве эта пыль смешалась с осадками, поэтому дождевые капли имеют такой оттенок. В частности, это ярко видно на автомобилях, попавших под сегодняшний дождь в столице, – большинство автомобилей покрыты слоем желтой сахарской пыли.

"Пыль будет оставаться в атмосфере над Украиной до пятницы и с пятницы на субботу отступит на восток, и атмосфера очистится", – добавили синоптики.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в среду, 24 апреля, из-за повышения уровня Днепра подтопило сразу несколько известных локаций для отдыха. В частности, речь идет о парке "Муромец" и Гидропарке.

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