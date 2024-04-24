В Украине выпал 'желтый дождь': синоптики объяснили, что происходит. Фото и видео

В Украине из-за пыли и песка, принесенного циклоном из Сахары, выпал "желтый" дождь. Грязный ливень оставил следы на поверхностях, а небо помутнело и приобрело характерный оранжевый оттенок.

Как объясняют метеорологи, циклон на Средиземном море вынес на Балканский полуостров пыль и песок из Сахары. Большую часть ливень "вылил" на Грецию и Болгарию, однако циклон из юго-западной Европы дошел и до Украины.

Жители ряда регионов, в частности Киевщины, Черкасщины, Одесщины, Херсонщины, Николаевщины, стали свидетелями такого явления, как "желтый" дождь.

(На видео: грязный дождь в Черкассах)

По прогнозу синоптиков, песок из Африки пробудет над Украиной до пятницы, а дальше сменится теплым циклоном и атмосфера очистится.

В соцсетях украинцы делят фото и видео необычного явления, на которых видны автомобили, растения и другие поверхности, присыпанные песчаной пылью.

На спутниковом изображении, где пыль обозначена розовым цветом, она четко прослеживается над южными и центральными районами и распространяется на север.

Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань объяснил "Общественному", что грязные дожди связаны с тем, что в воздух поднимаются частицы, пыли, почвы, растительной пыльцы и других частиц:

"Они могут длительное время держаться в воздухе. В сухую погоду оседание их на землю не заметно, а когда эти частицы попадают во влажную воздушную массу, то выпадает "грязный дождь"".

Как сообщал OBOZ.UA, 23 апреля песчаная буря из Сахары накрыла Афины и другие города Греции, концентрация пыли и песка достигла рекорда с 2018 года. Власти страны объявили о рисках для дыхания.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!