В Украине потеплеет до +9, но есть 'нюанс': синоптик рассказал, чего ждать

В ближайшие дни в Украине ожидается кратковременное потепление, которое будет сопровождаться осадками и гололедом. Однако уже с начала следующей недели морозы снова усилятся.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал ведущий синоптик отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит. По словам специалиста, в течение недели погода в Украине дважды изменится из-за чередования антициклонов и циклонов. Температура в отдельных регионах поднимется до +9 градусов, однако потепление будет непродолжительным.

Сильные морозы, которые держались в последние дни, вызвал антициклон, доминировавший над территорией Украины. В ближайшее время он будет отходить, а это приведет к ощутимому повышению температуры, однако уже с понедельника в страну придет новый антициклон и снова принесет холод.

Синоптик отметил, что с начала следующей недели ночные температуры могут снижаться от -12 до -18 градусов, а в северных областях от -19 до -25 градусов. По предварительным оценкам, ориентировочно с 12 февраля возможно очередное ослабление морозов и повышение температуры на 3-6 градусов, однако такие прогнозы требуют уточнения.

Погода в Украине до конца недели

По словам Ивана Семилита, в пятницу, 6 февраля, температура воздуха в большинстве регионов будет колебаться от -3 до -8 градусов как ночью, так и днем. На востоке и северо-востоке ночные морозы будут ощутимыми – от -10 до -15 градусов.

В то же время на западе и юге в течение суток ожидается от -3 до +2 градусов, а в Крыму и на Закарпатье днем термометры покажут от +4 до +9 градусов.

В субботу, 7 февраля, в северных областях ночью сохранятся морозы от -3 до -8 градусов, а днем температура несколько повысится – от 0 до -5 градусов. На западе и юге ночные показатели, как и накануне, составят от -3 до +2 градусов, а днем воздух прогреется до +5 градусов.

В Крыму и на Закарпатье температурный режим останется без изменений: от +4 до +9 градусов, тогда как в других областях ночью ожидается от 0 до -5 градусов, днем от -3 до +2.

В воскресенье, 8 февраля, местами возможен небольшой снег, а на Закарпатье и юге снег с дождем. В большинстве регионов ночью и днем температура продержится на уровне от -4 до -10 градусов.

В то же время на Прикарпатье, Донетчине и Луганщине температура будет колебаться в пределах от 0 до -5 градусов, на Закарпатье и юге от -3 до +3, а в Крыму воздух прогреется до +6 градусов.

