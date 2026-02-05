Уйдут сильные морозы, но потепление продлится недолго: синоптик удивил прогнозом на ближайшую неделю

В течение ближайшей недели погода в Украине коренным образом изменится дважды. Антициклон, вызвавший сильные морозы, уйдет, зато вскоре придет другой, не менее "приятный". Однако, с середины следующей недели синоптики предварительно ожидают действительно положительные изменения.

Подробным прогнозом погоды на каждый день и информацией о погодных тенденциях в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился ведущий синоптик отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Сейчас над Украиной происходят достаточно активные синоптические процессы. Очередная волна сильных морозов, которую мы имели в последние дни, была обусловлена антициклоном, который господствовал над нашей страной. В течение ближайших дней он уйдет и в стране сразу заметно потеплеет. В то же время это потепление продлится недолго – с понедельника в Украину придет еще один антициклон, который вновь принесет сильные морозы. В то же время синоптики надеются, что с середины следующей недели ситуация снова изменится к лучшему.

Уже в четверг холодный антициклон будет отходить в восточном направлении, "его морозное влияние будет ощущаться только на северо-востоке и востоке страны". Зато на остальной территории будет распространяться теплый влажный воздух с юго-запада и принесет осадки. В большинстве северных, центральных областей и в Николаевской области синоптики ожидают снег, в западных областях, в Винницкой и Одесской области небольшой мокрый снег с дождем. Будет образовываться гололед.

В пятницу на правобережье, а в субботу на всей территории Украины будет снег, местами с дождем. "В пятницу на западе и юго-западе страны, а в субботу в большинстве центральных и восточных областей местами снова будет образовываться гололед", - сообщил Иван Семилит. "В Украине, кроме Закарпатья и Крыма, ожидается повышение температуры на 3-7 градусов", – добавил он.

В пятницу, 6 февраля, ночью и днем температуры будут держаться в пределах -3...-8 градусов, на востоке и северо-востоке страны ночью -10...-15 градусов. На западе и юге страны в течение суток будет -3... +2 градуса, а днем в Крыму и на Закарпатье будет достаточно тепло, +4... +9 градусов.

В субботу, 7 февраля, температуры в северных областях ночью будут в пределах -3... -8 градусов, "днем немного повысятся и будут в пределах 0... -5 градусов". На западе и севере страны, как и в предыдущий день, ночью синоптики ожидают -3... +2 градуса, в дневные часы до +5 градусов. "В Крыму и на Закарпатье будут оставаться температурные значения без изменений. Там будет +4... +9 градусов. А вот во всех остальных областях мы ожидаем ночью 0... -5 градусов мороза, а днем температуры будут колебаться в пределах -3... +2 градуса", – уточнил синоптик.

В воскресенье, 8 февраля, "временами будет выпадать небольшой снег". На Закарпатье и юге страны он будет с дождем за счет того, что там будут более высокие значения температуры. Температура ночью и днем в большинстве областей будет в пределах -4... -10 градусов". Зато на Прикарпатье, Донетчине и Луганщине синоптики ожидают 0... -5 градусов. На Закарпатье и юге страны -3... +3 градуса, в Крыму до +6 градусов.

В то же время в воскресенье начнется перестройка синоптических процессов, предупредил Иван Семилит. Циклон, который будет проходить в следующие несколько дней и принесет потепление, будет выходить из Украины. Зато "с севера мы ожидаем поступления нового антициклона, что повлечет за собой снижение температуры".

Осадки будут постепенно прекращаться, а морозы будут усиливаться. "Ожидаем снижения температуры ночью до -12... -18 градусов, в северных областях до -19... -25 градусов. Днем ожидаем до -7... -13 градусов, на юге страны будут более мягкие значения температуры, до -5... -12 градусов, а днем до 0... -6 градусов", – уточнил синоптик.

Иван Семилит также предупредил, что такое чередование циклонов и антициклонов может негативно влиять на метеозависимых людей. "Поэтому надо быть осторожными, следить за здоровьем", – призвал он.

Когда в Украину придет потепление

Можно ли ожидать мощное потепление, которое будет продолжаться вплоть до весны? "Мы видим тенденцию, что сильный мороз будет заменяться теплом, потом снова сильным морозом, но в дальнейшем пока мы не видим определенной тенденции уже до весны. Однако, если смотреть перспективу следующей недели, то 12 февраля этот антициклон уже будет отходить, имеем тенденцию к повышению температуры на 3-6 градусов", – ответил синоптик.

В то же время он отметил, что, когда речь идет о прогнозе на достаточно длительный период, он может быть исключительно предварительным и потребует уточнения. "Как мы говорим, океан – это кухня погоды, и все может измениться очень быстро, поэтому завтра уже можем увидеть какой-то другой прогноз. Итак, есть определенные ориентировочные тенденции, что 12 февраля у нас будет отступление сильных морозов".

Детальный прогноз погоды на каждый день по регионам

Украинский гидрометцентр обнародовал погодные карты на период до 9 февраля. Они демонстрируют существенные изменения погоды в Украине.

В пятницу, 6 февраля, на большей части страны ожидаются осадки и умеренные морозы. На западе синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем и потепление. И в дневные, и в ночные часы здесь будет +1... -1 градус. В центре Украины и на Киевщине в этот день пройдет снег, а температуры будут оставаться минусовыми: ночью и днем около -3... -6. Восток, север и юг страны будут оставаться без осадков. Холоднее всего будет ночью на Луганщине, до -14 градусов, теплее всего на юге, до +8 градусов днем.

В субботу, 7 февраля, осадки разной интенсивности прогнозируют на всей территории Украины – снег с дождем на большей части страны и дождь на юге, при этом мощных морозов не будет. Самые высокие температурные показатели на уровне +8 градусов будут зафиксированы на Закарпатье и в Крыму, самые низкие на уровне -6... -7 градусов на севере и на востоке.

В воскресенье, 8 февраля, погода в Украине снова изменится. На западе страны существенно похолодает, зато на востоке потеплеет. Везде в Украине ожидается небольшой снег, на юге с дождем. Прохладнее всего, до -8 градусов, будет на Сумщине и Черниговщине, теплее всего, до +5 градусов, на Закарпатье и в Крыму.

В понедельник, 9 февраля, погода в Украине вновь коренным образом изменится. Осадков не предвидится, во всех регионах будет царить ясная погода. Однако, существенно усилятся морозы, которые на севере страны в ночные часы могут достигать отметки -23 градуса. На большей части территории морозы будут не такими мощными, до -16... -18 градусов ночью и до -8... -10 градусов в дневные часы. Единственным регионом с плюсовыми значениями будет оставаться Закарпатье, где днем синоптики ожидают до +3 градусов.