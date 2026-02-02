Харьковский сурок Тимка спрогнозировал, когда в Украину придет весна

Харьковский сурок Тимка IV предсказал, когда в Украину придет весна. На этот раз его прогноз не оставил сомнений – он увидел свою тень.

Это означает, что тепло к нам придет через шесть недель. Об этом сообщили украинским медиа в пресс-службе Харьковского национального университета имени Каразина.

Так, в этом году прогноз давал новый прорицатель – Тимка IV, брат Тимки III.

"Итак, в 2026 году сурок увидел свою тень. То есть, весна придет через шесть недель. По крайней мере, он так считает", – констатировал заведующий биологической станции университета Владимир Грубник.

По словам ученого, Тимка и другие сурки хорошо спали этой зимой. Однако в конце января – начале февраля они просыпаются, занимаются своими делами, а потом снова спят до наступления настоящей весны.

"Но когда мы спустились к ним, чтобы узнать, как они себя чувствуют, они почти все не спали уже. Тимку никто не беспокоил, за хвост не таскал – он не спал, когда мы его взяли. Это нормальная ситуация перед морозами", – говорит ученый.

Тимка IV в этом году выступил впервые с публичным прогнозом, поэтому через шесть недель можно будет проверить точность его предсказания.

Сурку Тимку IV два года, у него уже есть партнерша, рассказал Грубник. Сейчас на биологической станции университета проживает 19 сурков – это коллекция, которая существует в неволе более 25 лет.

Как писал OBOZ.UA, после короткой оттепели Украину снова накрыла волна похолодания, так что начало февраля продолжит удивлять украинцев сильными морозами. По информации синоптиков, местами столбики термометров опустятся до -30 градусов.

