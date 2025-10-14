В Украину надвигаются заморозки: синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в среду

Согласно последним прогнозам погоды в Украине все сутки, 15 октября, будет облачно с прояснениями. В целом будет "без существенных осадков", лишь на северо-востоке страны днем синоптики ожидают "небольшой дождь". Также на Закарпатье ночью и утром местами будет туман.

Преимущественно западный ветер не превысит 5-10 м/с, отмечают в Укргидрометцентре. Однако в Украине будут заморозки, предупреждают синоптики.

Какой будет температура

Общая температура в стране ночью будет на уровне 1-6° тепла. Причем в южных, центральных, восточных и Сумской областях ожидаются заморозки на поверхности почвы при температуре 0-3°.

Днем в Украине воздух прогреется до 6-11° тепла, а в южной части страны – до 14°.

Холоднее всего будет, как всегда, в Карпатах, где ночью прогнозируют 0-3° мороза, а днем – лишь 1-6° тепла.

Из-за заморозков на поверхности земли синоптики сделали "предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине". По их оценке, явление имеет первый, "желтый уровень опасности", а где именно – смотрите на карте ниже.

Погода в столице

Согласно прогнозу погоды для Киевской области и Киева, в столичном регионе также будет "облачно с прояснениями, без существенных осадков". Западный ветер не превысит 5-10 м/с.

В столице и области заморозки на земле пока не ожидают. Температура по области – ночью 1-6° тепла, а днем 6-11°. Такую же ожидают и в Киеве.

Объяснение специалистов

В Украине "погоду без существенных осадков" формирует поле повышенного давления, которое несколько меньше на северо-востоке страны (поэтому там днем и рассчитывают на "небольшой дождь").

"Над нами находится холодная воздушная масса, поэтому при прояснениях в южных, центральных, восточных и Сумской областях ночью ожидаем заморозки на поверхности почвы, да и днем также будет холодно", – отмечают синоптики.

Как сообщал OBOZ.UA, грядущая зима 2025-2026 годов может стать одной из самых холодных за последние десятилетия. Ожидаются сильные морозы, значительные снегопады и затяжное похолодание во второй половине сезона.

