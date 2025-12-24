В Украине изменят правила установления инвалидности: что нужно знать
С 1 января 2026 года оценивание для установления инвалидности обязательно будут записывать на аудио. Зато запись на видео останется правом участников процесса. Записи можно использовать для дальнейшего обжалования в случае несогласия.
Об изменениях и разрешенных видах фиксации при оценке рассказали в Министерстве здравоохранения. В ведомстве отметили, что фиксация позволяет точно воспроизвести ход заседания, обстоятельства принятия решений и их содержание.
Что изменится с 2026 года
С 1 января 2026 года аудиофиксация процедуры экспертными командами станет обязательной при проведении очного и выездного оценивания, а также – телевидеоконсультирования. Исключением является только заочное оценивание – здесь возможна запись по собственной инициативе.
Аудиофайлы будут храниться в больнице в течение трех лет.
Зато видеофиксация остается правом, а не обязанностью. От нее пациент может отказаться.
Права человека относительно фиксации оценивания
Пациент или его представитель имеют право самостоятельно делать видео- или аудиозапись заседания экспертной команды и фотографировать документы, а также могут получить доступ к аудиозаписи, которая хранится в учреждении здравоохранения.
Самостоятельная фиксация
До начала проведения оценки надо подать администратору медучреждения заявление о самостоятельной видео- или аудиофиксации рассмотрения дела с использованием собственных технических средств.
Заявление подается в произвольной форме в бумажном или электронном виде. При этом оно обязательно должно содержать обязательства человека: не препятствовать процессу оценивания; не использовать запись для других целей, кроме подготовки жалобы и приобщения записи к материалам, которые подаются при обжаловании решения экспертной команды.
Если такого заявления нет, медучреждение здравоохранения имеет право отказать в разрешении на запись.
Фотофиксация документов
Фотофиксация документов, которые формирует экспертная команда при оценке, осуществляется с помощью собственных технических средств пациента или его уполномоченного.
Получение копии аудиозаписи
С 1 января 2026 года после проведения оценки человек будет иметь право получить копию аудиозаписи заседания, которую будет делать экспертная команда. Для этого нужно подать ходатайство в медучреждение.
Использование записей во время обжалования
Видео- и аудиозаписи можно использовать для подготовки жалобы на решение экспертной команды и во время ее рассмотрения в Центре оценки функционального состояния лица или в судебном порядке.
Как должна проходить фиксация во время оценивания
Во время оценивания видео- и аудиозапись должна осуществляться без создания препятствий в проведении оценивания, с соблюдением прав участников рассмотрения дела, а также с "тактичностью, вежливостью, выдержкой и уважением".
Такие требования должны соблюдать как экспертная команда, так и сам пациент.
Ограничения по использованию видео- и аудиозаписей
Видео- и аудиозаписи, сделанные командой или самим человеком, нельзя использовать публично без согласия всех присутствующих.
В частности, без согласия запрещено:
публичный показ записей;
публичное оповещение;
интерактивное предоставление доступа, в частности размещение в социальных сетях или на других интернет-ресурсах.
Видео- и аудиозаписи могут быть приобщены к материалам, которые подаются при обжаловании решения экспертной команды.
