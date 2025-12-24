В Украине изменят правила установления инвалидности: что нужно знать

С 1 января 2026 года оценивание для установления инвалидности обязательно будут записывать на аудио. Зато запись на видео останется правом участников процесса. Записи можно использовать для дальнейшего обжалования в случае несогласия.

Об изменениях и разрешенных видах фиксации при оценке рассказали в Министерстве здравоохранения. В ведомстве отметили, что фиксация позволяет точно воспроизвести ход заседания, обстоятельства принятия решений и их содержание.

Что изменится с 2026 года

С 1 января 2026 года аудиофиксация процедуры экспертными командами станет обязательной при проведении очного и выездного оценивания, а также – телевидеоконсультирования. Исключением является только заочное оценивание – здесь возможна запись по собственной инициативе.

Аудиофайлы будут храниться в больнице в течение трех лет.

Зато видеофиксация остается правом, а не обязанностью. От нее пациент может отказаться.

Права человека относительно фиксации оценивания

Пациент или его представитель имеют право самостоятельно делать видео- или аудиозапись заседания экспертной команды и фотографировать документы, а также могут получить доступ к аудиозаписи, которая хранится в учреждении здравоохранения.

Самостоятельная фиксация

До начала проведения оценки надо подать администратору медучреждения заявление о самостоятельной видео- или аудиофиксации рассмотрения дела с использованием собственных технических средств.

Заявление подается в произвольной форме в бумажном или электронном виде. При этом оно обязательно должно содержать обязательства человека: не препятствовать процессу оценивания; не использовать запись для других целей, кроме подготовки жалобы и приобщения записи к материалам, которые подаются при обжаловании решения экспертной команды.

Если такого заявления нет, медучреждение здравоохранения имеет право отказать в разрешении на запись.

Фотофиксация документов

Фотофиксация документов, которые формирует экспертная команда при оценке, осуществляется с помощью собственных технических средств пациента или его уполномоченного.

Получение копии аудиозаписи

С 1 января 2026 года после проведения оценки человек будет иметь право получить копию аудиозаписи заседания, которую будет делать экспертная команда. Для этого нужно подать ходатайство в медучреждение.

Использование записей во время обжалования

Видео- и аудиозаписи можно использовать для подготовки жалобы на решение экспертной команды и во время ее рассмотрения в Центре оценки функционального состояния лица или в судебном порядке.

Как должна проходить фиксация во время оценивания

Во время оценивания видео- и аудиозапись должна осуществляться без создания препятствий в проведении оценивания, с соблюдением прав участников рассмотрения дела, а также с "тактичностью, вежливостью, выдержкой и уважением".

Такие требования должны соблюдать как экспертная команда, так и сам пациент.

Ограничения по использованию видео- и аудиозаписей

Видео- и аудиозаписи, сделанные командой или самим человеком, нельзя использовать публично без согласия всех присутствующих.

В частности, без согласия запрещено:

публичный показ записей;

публичное оповещение;

интерактивное предоставление доступа, в частности размещение в социальных сетях или на других интернет-ресурсах.

Видео- и аудиозаписи могут быть приобщены к материалам, которые подаются при обжаловании решения экспертной команды.

