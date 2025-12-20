Выплаты привяжут к минималке, а помощь увеличат: Гетманцев рассказал о важных изменениях для некоторых семей

В Украине могут кардинально изменить помощь для семей, воспитывающих детей с инвалидностью. При этом выплаты для таких семей "привяжут" к минимальной зарплате, а не прожиточному минимуму.

Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом №14191, который приняли в первом чтении. Автор законопроекта, глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на своей странице в Telegram отметил: цель законопроекта значительно шире, чем коррекция отдельных выплат.

"Мы переходим от фрагментарной помощи к системному подходу, где в центре ребенок и семья с его реальными потребностями. Это решение открывает путь к современной модели социальной поддержки: с доступными услугами, цифровыми процедурами и гибкими инструментами получения помощи", – пояснил он.

Законопроект предусматривает ряд изменений:

Социальная помощь. Помощь больше не будет зависеть от заниженного прожиточного минимума, а будет рассчитываться от минимальной зарплаты:

дети с инвалидностью – 100% МЗП (по состоянию на 1 января 2026-го – 8647 грн)

лица с инвалидностью с детства І группы – 100% (8647 грн)

II группы – 70% (6 052,9 грн по состоянию на 1 января 2026-го)

по состоянию на 1 января 2026-го) ІІІ группы – 30% (2 594,1 грн)

Помощь на уход без требования увольняться с работы. Семья получает поддержку независимо от того, работают родители или нет.

"Введение пособия по уходу - без обязательного условия увольнения одного из родителей с работы, с установлением минимального размера помощи на уровне не ниже 100% минимальной заработной платы для детей, нуждающихся в наибольшей степени поддержки и лиц с инвалидностью с детства I группы", – говорится в пояснении на сайте Рады.

Комплекс услуг для семьи. Раннее вмешательство, инклюзивное сопровождение, услуги развития ребенка, а также "передышка для родителей" – поддержка, которая реально предотвращает выгорание.

Удобный выбор получения помощи: наличными, безналично или через социальную карту.

Полная цифровизация процедур. Заявления, заключения, документы — онлайн. Без очередей и бумажных лабиринтов.

Гарантированное медицинское обеспечение. Детям с инвалидностью государство обеспечивает доступ к медицинским изделиям по программе реимбурсации — просто и без бюрократии.

Право на самостоятельность. Человек с инвалидностью может свободно распоряжаться своей помощью даже во время пребывания в учреждении ухода.

"Действующее законодательство существенно ограничивает право лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью на получение социальной помощи в случае пребывания на полном государственном содержании в учреждениях, предоставляющих услуги ухода таким лицам. Такой подход справедлив в отношении надбавки на уход, но никоим образом не оправдывает практически полное лишение этих людей денежных выплат", – написал в пояснительной записке Даниил Гетманцев.

