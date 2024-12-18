В Украине будет единый госреестр военнослужащих: что это значит
Единый госреестр военнослужащих будет вскоре создан в Украине. Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект.
Об этом говорится в сообщении министерства обороны. Отмечается, что документ № 12066 вносит изменения в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе".
Он предполагает:
– Создание единой базы данных о военнослужащих.
– Создание возможности предоставления электронных услуг военнослужащим и их семьям, включая социальные льготы, гарантии и бонусные программы.
– введение уникального электронного идентификатора Military ID, который предоставит возможность обмена данными между реестрами без использования персональных данных военнослужащих;
– Формирование законодательной базы для дальнейшего развития применения Армия+ и информационно-коммуникационной системы министерства обороны Украины.
"Реестр не только сделает данные о наших защитниках и защитницах более качественными. А еще и поможет построить экосистему, в центре которой – военные со своими потребностями, быстро удовлетворяющиеся без очередей, бумажных справок", – отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
В ведомстве отмечают, что реестр будет содержать ограниченный набор данных, необходимый для предоставления социальных услуг. Он не будет собирать информацию о военной службе, звании или специальности.
Ранее сообщалось, что в Украине военнослужащие могут рассчитывать на единовременную денежную помощь в случае травм или инвалидности, полученных при исполнении служебных обязанностей. А размер таких выплат может достигать 1,2 миллиона гривен, в зависимости от степени потери трудоспособности или группы инвалидности.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, военнослужащие в Украине могут получить компенсацию за аренду жилья ("поднаем") и помощь при переезде ("подъемные"), покрывающие расходы на новом месте службы. Однако мобилизованные военные не имеют права на эти выплаты.
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