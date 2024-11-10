Некоторые украинцы могут получить компенсацию за аренду жилья: как именно и сколько платят

Военнослужащие в Украине могут получить компенсацию за аренду жилья ("поднаем") и помощь при переезде ("подъемные"), покрывающие расходы на новом месте службы. Однако мобилизованные военные не имеют права на эти выплаты.

Видео дня

Об этом пишет АрмияInform. Поднайом – это компенсация за аренду жилья, которую получают военнослужащие, если у них нет собственной недвижимости по месту прохождения службы.

Эта выплата позволяет покрыть расходы по аренде жилого помещения в регионе, где расположена военная часть. Для оформления компенсации за аренду жилья необходимо:

подать рапорт на получение компенсации, указав причину потребности в поднайме;

на получение компенсации, указав причину потребности в поднайме; предоставить пакет документов, определенный постановлением Кабинета Министров Украины № 450, включающий:

справку об отсутствии собственного жилья;

копию договора аренды жилья;

документы, подтверждающие состав семьи.

Процедура оформления компенсации может занять время и потребовать дополнительных усилий, но результатом могут быть значительные выплаты. А именно:

в Киеве – 4560 гривен в месяц;

в месяц; в областных центрах – 3420 гривен ;

; в других населенных пунктах – 2280 гривен.

Если военнослужащий имеет три и более членов семьи, размер компенсации увеличивается в полтора раза. Это важная помощь, которая позволяет обеспечить семью военного надлежащими условиями проживания.

Оформление компенсации по поднаему требует определенных затрат и времени, в частности на получение справок и подготовку документов. Однако это единственное решение для многих военных, не имеющих собственного жилья в регионе службы.

Основанием для выплаты является рапорт военнослужащего, утверждаемого командиром воинской части. Следует отметить, что в случае необходимости командир может организовать проверку достоверности предоставленных данных об аренде жилья.

Что такое "подъемные" и кому они предоставляются

"Подъемные" – это единовременная помощь, которую получают военнослужащие в случае переезда на новое место службы. Выплата предоставляется в следующих случаях:

назначение на новый военный пост в другом населенном пункте;

зачисление на обучение в военные учебные заведения со сроком более 6 месяцев;

передислокация воинской части;

назначение на новую должность после завершения учебы.

Размер подъемной помощи составляет месячное денежное довольствие военнослужащего и дополнительные 50% месячного довольствия на каждого члена семьи, переехавшего вместе с ним. Кроме того, выплачиваются суточные каждый день пребывания в пути. Например, если семья военного состоит из жены и двоих детей, выплата будет включать:

месячное денежное довольствие военнослужащего ;

; 50% денежного довольствия на каждого члена семьи , включая жену и детей;

, включая жену и детей; суточные за дни переезда военнослужащего и членов его семьи.

Подъемная помощь предоставляется не чаще двух раз в течение календарного года, даже если военнослужащий часто меняет место службы. Выплата производится на основании приказа командира части, который выдается по результатам рапорта военнослужащего.

Если оба супруга являются военнослужащими, каждый из них получает подъемную помощь на новом месте службы. Выплаты на членов семьи производятся по денежному обеспечению одного из супругов с согласия. Такие выплаты доступны для:

военнослужащих, проходящих службу по контракту;

офицеров, призванных на службу по приказу.

Мобилизированные военнослужащие не имеют права на эти выплаты, что может стать одним из факторов подписания контракта с Вооруженными Силами Украины. Контрактная служба обеспечивает военных дополнительными социальными гарантиями, включая компенсацию за поднаем и подъемные выплаты.

Для получения компенсации военнослужащий должен подать рапорт на поднаем или подъемную помощь командиру части, добавив необходимые документы. Заявка рассматривается, и после утверждения выплата производится на банковский счет заявителя.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, защищавшие государство от агрессора или продолжающие это делать и сейчас, получат льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. В зависимости от их статуса помощь от государства составит 50-100% стоимости коммуналки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!