"В Украине безотлагательно проверят все укрытия": Корецкий указал на недостатки и проблемы

Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий поручил немедленно проверить "все без исключения" укрытия в Украине. По его словам, такие помещения должны оставаться доступными во время российских обстрелов, даже если тревога еще не прозвучала.

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Об этом чиновник заявил 30 июля. Премьер не объяснил причину такого решения, но поручение было дано на фоне последней массированной атаки захватчиков, когда киевляне жаловались, что не могли попасть на некоторые станции метро, чтобы укрыться.

Что сказал премьер

"Профильные министерства, службы совместно с областными военными администрациями, включая Киевскую городскую военную администрацию и органы местного самоуправления, в зонах своей ответственности безотлагательно проверят все укрытия гражданской защиты на предмет их надлежащего содержания и беспрепятственного доступа граждан. Все – без исключения. Соответствующие поручения получили все ответственные должностные лица", – заявил премьер.

Сергей Корецкий подчеркнул, что укрытия должны оставаться доступными и в тот момент, когда угроза уже установлена, хотя тревога еще не прозвучала.

"В условиях постоянной угрозы баллистических ударов областные власти и городские администрации должны действовать более оперативно и исходя из реальной необходимости защиты людей. Не может быть, чтобы на пятом году полномасштабной войны в украинских городах вообще возникала проблема с доступом к укрытиям. Это недопустимо. Люди должны всегда иметь возможность своевременно и беспрепятственно добраться до укрытий, особенно когда существует угроза баллистического обстрела. И это личная ответственность каждого чиновника", – пояснил глава правительства.

В чем проблема

В ночь на 30 июля Россия осуществила очередной ракетный обстрел Украины: враг атаковал страну баллистическими ракетами, "Цирконами", "Калибрами" и ударными БПЛА. Впервые после длительного перерыва враг атаковал западные регионы Украины. При этом удары также наносились по Киеву, Николаеву, Кривому Рогу и другим украинским городам.

Во время ночной атаки РФ нанесла удар по Винницкой области скоростными ракетами "Циркон". Как отмечают жители Винницы, взрывы прогремели еще до того, как прозвучала воздушная тревога. Очевидно, именно это имел в виду Сергей Корецкий, говоря, что укрытия должны оставаться доступными.

Но основной удар баллистическими ракетами во время ночной атаки был нанесен по Киеву. Причем киевляне жаловались, что не могли попасть на некоторые станции метро, чтобы укрыться.

Как сообщал OBOZ.UA, уже с 1 сентября в Украине начнут действовать новые стандарты жилищного строительства. С этого момента подземные паркинги в новостройках должны проектироваться как полноценные укрытия, а во время воздушной тревоги их нельзя будет открывать только для жильцов дома. Впрочем, стоит понимать, что такие правила будут касаться только новых домов.

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