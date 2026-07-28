Паркинги в домах больше не будут "только для своих": в Украине с 1 сентября заработают новые правила

С 1 сентября 2026 года в Украине начнут действовать новые стандарты жилищного строительства. С тех пор подземные паркинги в новостройках должны проектироваться как полноценные укрытия, а во время воздушной тревоги их нельзя будет закрывать только для жителей дома. Впрочем, стоит понимать, что такие правила будут касаться только новых домов.

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Об этом рассказала OBOZ.UA глава парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк. По ее словам, новые жилые дома будут вводить в эксплуатацию только с учетом современных требований безопасности.

То есть подземный паркинг будет действовать как сооружение двойного назначения: в мирное время его используют для авто, а во время воздушной тревоги – как укрытие. Для этого в таких помещениях должны быть вентиляция, запасы воды, основной и аварийный выходы и все остальное, необходимое для длительного пребывания людей.

"Выполнение новых стандартов будет означать дополнительные расходы для застройщиков, однако Украина должна строить в соответствии с реалиями длительной войны. Безопасность отныне должна учитываться на всех этапах – от планирования территории и разработки градостроительной документации до проектирования и ввода конкретного объекта в эксплуатацию", – отметила Шуляк.

Отдельно народный депутат обратила внимание на проблему доступа к парковкам во время воздушных тревог. По ее словам, владельцы домов или ОСМД не должны запрещать людям, находящимся рядом, пользоваться такими укрытиями.

Если количество мест ограничено, ограничения могут касаться только автомобилей, но не людей. "Во время угрозы обстрела в защитное сооружение нужно допускать всех людей, находящихся поблизости. Правила пользования могут учитывать реальную вместимость помещения, однако они не должны создавать препятствия для спасения людей. Если мест в паркинге недостаточно для всех автомобилей, нужно ограничить именно заезд машин, а не возможность людей зайти внутрь. Паркинг в таком случае должен использоваться в первую очередь как укрытие, а не как закрытая территория исключительно для совладельцев дома", – подчеркнула она.

Что еще изменится

Новые правила предусматривают, что безопасность будет учитываться еще на этапе планирования застройки. При разработке градостроительной документации общины должны определять, где именно жители будущих кварталов смогут укрываться – в специально построенном убежище, подземном паркинге или другом защитном сооружении.

Кроме требований относительно укрытий, обязательными элементами новой застройки должны стать энергоэффективность и безбарьерность. По словам Шуляк, три принципа – защищенность, доступность и энергоэффективность – должны быть базовыми для всех новых жилых проектов.

Новые требования будут распространяться на десятки тысяч объектов по всей Украине независимо от региона. В парламенте подчеркивают, что в условиях войны деления на полностью безопасные и опасные территории больше не существует, поэтому одинаковые стандарты должны действовать для всех новостроек страны.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина переживает острую проблему устаревшего жилищного фонда. По оценкам, сейчас в стране насчитывается около 30 тыс. "хрущевок", многие из которых начали строить в 1957 году – и значительное их количество находится в аварийном состоянии. Одним из путей решения этого вопроса является снос этих сооружений.

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