В Путине нет Бога: Папе Римскому передали списки украинцев, находящихся в плену в РФ

Семьи и представители украинских военнопленных и пропавших без вести встретились со специальным представителем Ватикана и Папы Римского, кардиналом Маттео Дзуппи, и передали ему списки украинских военнопленных. Украинцы рассчитывают на содействие Святого Престола в их освобождении.

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Об этом сообщила заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук. Она также показала соответствующее видео встречи.

В Путине нет Бога

"Вместе со специальным представителем Папы Римского кардиналом Маттео Дзуппи встретились с семьями военнопленных и пропавших без вести. Во время встречи семьи передали кардиналу Дзуппи списки украинских военнопленных, надеясь на дальнейшее содействие Святого Престола в их освобождении и возвращении домой, в Украину", – отметила Ирина Верещук.

Встреча состоялась в Украине, где кардинал Дзуппи посетил места содержания российских военнопленных. Представитель Святого Престола подтвердил, что "условия их пребывания соответствуют нормам международного гуманитарного права".

"Вы говорите, что в каждом человеке есть частичка Бога. К сожалению, мне кажется, в Путине ее нет", – сказала Ирина Верещук, обращаясь к кардиналу.

О ком речь

Кардинал Маттео Дзуппи – архиепископ Болонский и президент Конференции итальянских епископов. Он считался одним из главных помощников уже покойного Папы Римского Франциска. Последний в мае 2023 года поручил кардиналу возглавить (по согласованию с государственным секретариатом Ватикана) миссию, которая "будет способствовать снижению напряженности в конфликте в Украине".

После этого кардинал получил орден "За заслуги" II степени. Как отмечалось, награду итальянец получил "за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, популяризацию украинского государства в мире".

Списки пленных

Ирина Верещук утверждает, что в первую очередь разговор с кардиналом касался бойцов "Азова", а также пыток украинских защитников и защитниц в российском плену, о незаконно осужденных военных, пленных женщинах, тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных, а также о тех воинах, чье пребывание в плену до сих пор не подтверждено российской стороной.

"Святой Престол остается одним из немногих международных субъектов, имеющих возможность вести гуманитарный диалог об освобождении наших людей. Мы высоко ценим эти усилия", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZ.UA, кардинал Николай Бычок передал Папе Римскому Льву XIV украинский флаг и крест, принадлежавшие военному, который три года защищал Украину. Вместе с подарком от ветерана понтифику передали просьбу украинских военных продолжать рассказывать правду о войне в Украине и оставаться символом надежды.

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